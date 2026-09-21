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Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri: ”Căline, Căline, poporul e cu tine!”

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Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost adus luni la DIICOT, după ce a fost ridicat de procurori direct din trafic, în timp ce se deplasa la înot. Susținătorii acestuia s-au strâns în fața sediului DIICOT încă de la primele ore, iar în aceste momente peste 150 de simpatizanți ai lui Georgescu așteaptă ca acesta să iasă de la audieri. De asemenea, în fața sediului se află și câțiva parlamentari AUR, care au purtat pancarte pe care scria „Opriți Poliția Politică”.

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După aproape 9 ore de percheziții, Călin Georgescu a fost preluat de la vila sa din Mogoșoaia și dus la sediul DIICOT, pentru audieri. Fanii l-au încurajat imediat ce acesta a coborât din duba. ”Căline, Căline, poporul e cu tine”, ”Călin nevinovat” sau ”Hoții, hoții”, au strigat susținătorii.

Rușine!”, se mai aude din mulțime.

Pe parcursul zilei, fostul candidat la prezindețiale a fost așteptat de sute de fani la DIICOT, iar în aceste momente peste 150 de susținători așteaptă ca acesta să iasă de la audieri.

În plus, câțiva parlamentari AUR au venit în fața sediului DIICOT pentru a-l susține pe Georgescu. Aceștia au afișat și pancarte cu mesajul „Opriți Poliția Politică”.

Senatorii AUR au protestat astăzi în plenul Parlamentului, după ce Georgescu a fost dus la sediul DIICOT. George Simion a postat și un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care a transmis că partidul său nu va vota Guvernul Mureșan, în ciuda presiunilor externe.

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