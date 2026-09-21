Crescătorii de bovine și porcine mai pot cere ajutorul de stat acordat în 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, doar până joi, 24 septembrie, inclusiv. Este termenul-limită pentru depunerea cererilor la schemele de sprijin dedicate celor două sectoare, informează Agro TV.

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Cererile și documentele justificative se transmit online la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) sau la Centrul Municipiului București. Condițiile detaliate sunt cuprinse în ghidurile fiecărei scheme, publicate pe site-ul APIA.

Sprijin între 11,9 euro și 68 de euro pe cap de animal

Ajutorul este de 68 de euro pentru fiecare cap de animal. Îl pot primi crescătorii de bovine sau de bubaline care îndeplinesc condițiile de eligibilitate din ghidul solicitantului.

Suma este de 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor grași și de 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție. Schema se adresează crescătorilor ale căror exploatații sunt autorizate sanitar-veterinar și care respectă cerințele din ghid.

În ambele sectoare, ajutorul total nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 50.000 de euro pentru un beneficiar.