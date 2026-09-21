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Oamenii de știință au descoperit amprente vechi de 15.000 de ani ale unei civilizații dispărute, păstrate pe 142 de mărgele din lut

Oamenii de știință au descoperit amprente vechi de 15.000 de ani ale unei civilizații dispărute, păstrate pe 142 de mărgele din lut
Sursă foto: Shutterstock
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Oamenii de știință au descoperit amprente pe mărgele antice din lut, care arată că acestea se numără printre cele mai timpurii podoabe create de oamenii din Neolitic.

Deși sunt foarte mici, cele 142 de mărgele antice din lut studiate de o echipă de cercetători aduc schimbări importante în istoria lumii. Noile descoperiri despre mărgele, vechi de aproximativ 15.000 de ani, împing cu mii de ani în urmă înțelegerea noastră cu privire la momentul în care culturile neolitice au început să creeze obiecte ornamentale, relatează Popular Mechanics.

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Într-un studiu publicat în Science Advances, o echipă internațională de cercetători a descoperit modul în care au fost realizate cele mai vechi exemple de lut nears folosit pentru ornamentație de către vânătorii-culegători natufieni din ceea ce este astăzi Israel.

142 de mărgele din lut, vechi de până la 15.000 de ani

Cercetătorii au găsit cele 142 de obiecte de podoabă personală în cinci situri din Israel, cu vârste cuprinse între 15.000 și 11.650 de ani. Dovezile au arătat, de asemenea, că persoanele care le confecționau aveau vârste diferite. „Atât copiii, cât și adulții au participat la confecționarea acestor obiecte, care reflectă noi forme de expresie simbolică, unele inspirate de formele plantelor”, au scris autorii studiului. „Aceste descoperiri oferă perspective originale asupra organizării sociale a producției meșteșugărești și asupra apariției practicilor simbolice la începuturile sedentarismului, care au contribuit în cele din urmă la transformarea neolitică din Asia de Sud-Vest.”

Un comunicat al Universității Ebraice din Ierusalim a precizat că, cu mult înainte de apariția ceramicii sau a agriculturii, oamenii din Levant modelau lutul cu mâinile. „Această descoperire schimbă complet modul în care înțelegem relația dintre lut, simbolism și apariția vieții sedentare”, a declarat Laurent Davin, cercetător postdoctoral la Institutul de Arheologie al Universității Ebraice din Ierusalim, potrivit comunicatului.

Echipa a descoperit podoabele în patru situri care au fost locuite de oamenii natufieni, una dintre primele culturi din lume care s-a stabilit în mare parte permanent într-un singur loc. Fiecare dintre descoperiri este realizată din lut nears, care încape cu ușurință în palma unei mâini, modelat sub formă de cilindri, discuri și elipse. Multe dintre exemple prezentau un strat de ocru roșu, o tehnică cunoscută sub numele de engobare, prin care un strat subțire de lut lichid este netezit pe suprafață — prima utilizare cunoscută a acestei tehnici de colorare oriunde în lume.

Mărgelele imitau plante importante pentru comunitățile natufiene

Cercetătorii au afirmat că mărgelele arată că o „revoluție simbolică” a început mai devreme decât se credea, într-o perioadă în care comunitățile încă vânau, culegeau și abia începeau să trăiască în așezări permanente. „Aceste obiecte arată că schimbări sociale și cognitive profunde erau deja în desfășurare”, a declarat profesorul Leore Grosman, potrivit comunicatului. „Originile Neoliticului sunt mai vechi și mai profunde decât am crezut cândva.”

Nu a fost un eveniment izolat, ci mai degrabă o tradiție durabilă care a precedat utilizarea lutului în scopuri funcționale. Echipa a identificat 19 tipuri distincte de mărgele, care imitau adesea plantele importante pentru viața natufienilor, inclusiv orzul sălbatic, grâul einkorn, lintea și mazărea. Urmele de fibre vegetale păstrate pe unele dintre mărgele au arătat cum erau acestea înșirate și purtate, sugerând că lumea vegetală avea o semnificație culturală profundă.

Echipa a descoperit 50 de amprente aparținând copiilor, adolescenților și adulților, păstrate pe mărgele, oferindu-le arheologilor prima oportunitate de a identifica direct creatorii podoabelor antice. Unele dintre obiecte au fost probabil concepute pentru copii, inclusiv un mic inel din lut cu o lățime de mai puțin de jumătate de inch.

Cercetătorii au scris că „descoperirile sugerează că realizarea podoabelor era o activitate comună, de zi cu zi, care a jucat un rol în procesul de învățare, imitare și transmitere a valorilor sociale de la o generație la alta”.

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