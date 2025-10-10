Prima pagină » Actualitate » Ion Țiriac ia parte la construirea celei mai mari clinici de Psihiatrie pediatrică din țară! 16.500.000 de euro pentru România

Ion Țiriac ia parte la construirea celei mai mari clinici de Psihiatrie pediatrică din țară! 16.500.000 de euro pentru România

Ion Țiriac ia parte la construirea celei mai mari clinici de Psihiatrie pediatrică din țară! 16.500.000 de euro pentru România
În cadrul inițiativei Spitale Publice Din Bani Privați, se va pune bazele celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România. Vineri, 10 octombrie, are loc evenimentul care marchează debutul construcției, iar printre invitați personalități importante, printre care și Ion Țiriac, transmite ProSport. 

Investiția totală pentru acest proiect se învârte în jurul sumei de 16.500.000 de euro, potrivit anunțului făcut de organizatori.

Ion Țiriac, prezent la evenimentul care marchează debutul celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România
Evenimentul care marchează începutul construcției celei mai mari clinici de psihiatrie pediatrică din România este organizat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, din București, fiind programate inclusiv discursuri ale unor nume importante ale României.

Printre cei prezenți se numără personalități precum Ion Țiriac – (antreprenor și filantrop), Codin Maticiuc (inițiator „Spitale Publice din Bani Privați”), Stelian Bujduveanu (Primar General interimar al Capitalei), Daniel Băluță (Primar Sector 4), Virgil Șoncutean (CEO Allianz Țiriac), Katharina Scheidereiter (CSR Manager Kaufland România – sponsor proiect), Dr. Florina Rad (Șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică, Spitalul Obregia) sau Alexandru Rogobete (Ministrul Sănătății).

10 octombrie fiind Ziua Mondială a Sănătății Mintale

Nu mai puțin de 16,5 milioane de euro va costa acest proiect, toți banii fiind atrași exclusiv din surse private.

Se primesc, în continuare, donații pentru clinica de psihiatrie pediatrică
Potrivit comunicatului remis de Fundația Metropolis, acolo unde se pot face în continuare donații, clinica va oferi un mediu sigur și adecvat pentru copiii diagnosticați cu afecțiuni psihiatrice și va include și spații specializate pentru internarea copiilor cu nevoi complexe.

„Am renovat, utilat, făcut acțiuni în 33 de spitale din țara asta. Acum plecăm la un nou drum, construim un spital de la zero. De început, știm cum începem, neavând întreaga sumă. Nu știm când o sa terminăm. Să ne ajute Dumnezeu”, a transmis Codin Maticiuc, inițiatorul „Spitale Publice din Bani Privați”.

Creșterea alarmantă a cazurilor de afecțiuni mintale în rândul copiilor și adolescenților din România a devenit o urgență națională. Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în România, numărul tinerilor afectați de tulburări psihice este în creștere, iar Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” a tratat doar în 2022 peste 5.000 de copii. Din păcate, capacitatea actuală a instituțiilor nu răspunde adecvat acestei cereri crescânde.

În România, rata sinuciderilor la adolescenții sub 15 ani este de 2,3 ori mai mare decât media europeană. Statisticile locale arată că 1 din 2 adolescenți români a avut cel puțin o dată gânduri de suicid, semnificativ mai mult decât media europeană. Depresia și tulburările de dispoziție sunt principalii determinanți ai suicidului la tineri.

