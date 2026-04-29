George Simion: Ne vedem la guvernare/E o idee generoasă “guvern de reconciliere națională”/Putem susține din Parlament o asemenea formulă

Invitat în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, președintele AUR, George Simion, a declarat că AUR se vede la guvernare, iar ideea de “guvern de reconciliere națională” este una generoasă.

„Ne vedem la guvernare. E o idee generoasă «guvern de reconciliere națională». Putem susține din Parlament o asemenea formulă”, a spus George Simion.

„Și eu am enunțat anul trecut o idee de a depăși fricțiunile interne și de a depăși divizarea societății românești și am susținut o astfel de idee (guvern de reconciliere națională, n.red). E o cauză și o idee generoasă de reconciliere națională și putem susține din Parlament o astfel de formulă. E ea astăzi realizabilă? Din declarațiile publice, nu.

Poate mâine va fi. Noi sperăm ca această, metaforic vorbind, înflorire a cireșului, să se concretizeze în realpolitik, în trezirea în conștiință inclusiv din partea celorlalți actor politici și care să sesizeze că țara noastră a ajuns în genunchi, în prăpastie și trebuie să facă un pas înapoi.

Nu s-a văzut acest lucru, s-au agățat cu dinții de putere, au pierdut alegerile în 2024, nu au dat semnalul că nu trebuie să guverneze. Astăzi guvernează partidul 3 și partidul 4 din România”, a declarat președintele AUR.

Ce a discutat George Simion cu reprezentanții USR

George Simion a dezvăluit că au existat discuții cu PNL și USR.

„Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR. Voiau să-l susținem pe Bolojan”, a mai spus George Simion.

„Am discutat cu toți. Am discutat cu toate formațiunile politice, cu toți liderii importanți de partid, e normal să discut, nu am de ce să mă ascund, nu am făcut ilegalități. M-am întâlnit și cu reprezentanți din conducerea USR-ului. Am înțeles modul lor de gândire, am înțeles ce vor.

Vor să își atingă niște obiective politice, de exemplu voiau să îl țină în continuare pe Ilie Bolojan și voiau să existe o participare a noastră în susținerea acestui guvern minoritar”, a declarat liderul AUR.

Critici la adresa PSD

Pe de altă parte, George Simion a criticat poziția PSD în dinamica crizei economice actuale.

În opinia președintelui AUR, social-democrații au avut un rol important în luarea măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan. Vezi mai multe AICI.

George Simion a mai spus că susține, în continuare, rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, care-l declară pe Călin Georgescu câștigător. Mai multe AICI.

