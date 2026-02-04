Prima pagină » Actualitate » Adda și Cătălin Rizea dau detalii despre fiul lor. ”Dacă simte că nu este respectat, îl încurajăm să păstreze distanța față de copiii răutăcioși”

Adda și Cătălin Rizea dau detalii despre fiul lor. ”Dacă simte că nu este respectat, îl încurajăm să păstreze distanța față de copiii răutăcioși”

04 feb. 2026, 18:30, Actualitate
Adda și Cătălin Rizea dau detalii despre fiul lor. ”Dacă simte că nu este respectat, îl încurajăm să păstreze distanța față de copiii răutăcioși”
Galerie Foto 12
Adda și Cătălin Rizea dau detalii despre fiul lor

Cântăreața Ada Alexandra Moldovan, cunoscută profesional ca Adda, și soțul său, Cătălin Rizea, au oferit câteva detalii despre fiul lor.

Adda este căsătorită cu Cătălin Rizea, împreună cu care are un copil.

Cei doi au vorbit despre fiul lor, Alexandru – în vârstă de nouă ani, într-un interviu pe care l-au acordat pentru revista Viva.

Adda și Cătălin Rizea dau detalii despre fiul lor. ”Atât fizic, cât și comportamental și emoțional seamănă cu amândoi și este oglinda noastră. Și la bune, și la rele”

”Cred că seamănă cu amândoi. A luat ce e mai bun din fiecare. Atât fizic, cât și comportamental și emoțional seamănă cu amândoi și este oglinda noastră. Și la bune, și la rele. Prin el, vedem ceea ce facem bine, dar și rău. Uneori, dacă nu ne place ce face sau ce spune, ne dăm seama că, în primul rând, ar trebui să ne corectăm pe noi înșine și apoi să-l certam pe el. Certat e mult spus. La noi, în familie, totul se rezolvă cu multă comunicare”, au declarat Addda și soțul ei.

Întrebați cum percepe Alexandru celebritatea lor, dar și cum îl protejează împotriva bullying-ului, cei doi au răspuns:

”Alex este mândru de părinții lui, și asta ne bucură. L-am învățat să trateze totul cu umor și ignoranță, atunci când poate. Dacă simte că nu este respectat, îl încurajăm să păstreze distanța față de copiii răutăcioși. Și să nu răspundă la rău tot cu rău. Uneori suferă, dar îi suntem alături și îl ajutăm să treacă peste. (…) Încercam să îl ținem departe de online, cât putem de mult. Tot conținutul lui este controlat. Uneori, da, este afectat de comentariile negative, dar el știe bine că oamenii care recurg la astfel de gesturi au o problemă în interior. Și doar proiectează pe ceilalți ceea ce au în suflet”.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bolojan, sincronizat cu Nicușor Dan pe tema raportului american: „Nu este despre România”. Același lucru susține și președintele
19:35
Bolojan, sincronizat cu Nicușor Dan pe tema raportului american: „Nu este despre România”. Același lucru susține și președintele
INEDIT Studiu. Houston, avem o problemă. Sex în spațiu și reproducere în imponderabilitate; nu mai este SF
19:25
Studiu. Houston, avem o problemă. Sex în spațiu și reproducere în imponderabilitate; nu mai este SF
FLASH NEWS Ce promite Bolojan: Inflație redusă la 4% în 2026 și deficit redus la 6,2%. Premierul a vorbit și de provocări
19:16
Ce promite Bolojan: Inflație redusă la 4% în 2026 și deficit redus la 6,2%. Premierul a vorbit și de provocări
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune
19:14
Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune
ALERTĂ BNR, avertisment despre documentul care circulă cu sigla instituției. Ce spune banca centrală 
18:49
BNR, avertisment despre documentul care circulă cu sigla instituției. Ce spune banca centrală 
ANUNȚ Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet. „Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”
18:25
Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet. „Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Inteligența Artificială intră pe urmele dinozaurilor: aplicația care identifică speciile după amprente
FLASH NEWS Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
18:08
Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
18:08
Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
CONTROVERSĂ Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA
18:05
Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA
FLASH NEWS UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China
18:02
UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China
REACȚIE Ștefan Popescu, avertisment după raportul SUA: România riscă să devină pion în disputa dintre SUA și UE
18:01
Ștefan Popescu, avertisment după raportul SUA: România riscă să devină pion în disputa dintre SUA și UE
LIFESTYLE Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte 
18:00
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte 

Cele mai noi

Trimite acest link pe