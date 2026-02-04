Adda și Cătălin Rizea dau detalii despre fiul lor. ”Dacă simte că nu este respectat, îl încurajăm să păstreze distanța față de copiii răutăcioși”

Cântăreața Ada Alexandra Moldovan, cunoscută profesional ca Adda, și soțul său, Cătălin Rizea, au oferit câteva detalii despre fiul lor.



Adda este căsătorită cu Cătălin Rizea, împreună cu care are un copil.

Cei doi au vorbit despre fiul lor, Alexandru – în vârstă de nouă ani, într-un interviu pe care l-au acordat pentru revista Viva.

Adda și Cătălin Rizea dau detalii despre fiul lor. ”Atât fizic, cât și comportamental și emoțional seamănă cu amândoi și este oglinda noastră. Și la bune, și la rele”

”Cred că seamănă cu amândoi. A luat ce e mai bun din fiecare. Atât fizic, cât și comportamental și emoțional seamănă cu amândoi și este oglinda noastră. Și la bune, și la rele. Prin el, vedem ceea ce facem bine, dar și rău. Uneori, dacă nu ne place ce face sau ce spune, ne dăm seama că, în primul rând, ar trebui să ne corectăm pe noi înșine și apoi să-l certam pe el. Certat e mult spus. La noi, în familie, totul se rezolvă cu multă comunicare”, au declarat Addda și soțul ei.

Întrebați cum percepe Alexandru celebritatea lor, dar și cum îl protejează împotriva bullying-ului, cei doi au răspuns:

”Alex este mândru de părinții lui, și asta ne bucură. L-am învățat să trateze totul cu umor și ignoranță, atunci când poate. Dacă simte că nu este respectat, îl încurajăm să păstreze distanța față de copiii răutăcioși. Și să nu răspundă la rău tot cu rău. Uneori suferă, dar îi suntem alături și îl ajutăm să treacă peste. (…) Încercam să îl ținem departe de online, cât putem de mult. Tot conținutul lui este controlat. Uneori, da, este afectat de comentariile negative, dar el știe bine că oamenii care recurg la astfel de gesturi au o problemă în interior. Și doar proiectează pe ceilalți ceea ce au în suflet”.