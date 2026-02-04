Prima pagină » Actualitate » Studiu. Houston, avem o problemă. Sex în spațiu și reproducere în imponderabilitate; nu mai este SF

Studiu. Houston, avem o problemă. Sex în spațiu și reproducere în imponderabilitate; nu mai este SF

04 feb. 2026, 19:25, Actualitate
Studiu. Houston, avem o problemă. Sex în spațiu și reproducere în imponderabilitate; nu mai este SF

Spațiul este deja un nou „loc de muncă” pentru astronauți în destinație pentru zboruri comerciale. Discuția despre fertilitate, sarcină și naștere în microgravitație începe să fie tratată ca o problemă practică, nu ca un subiect marginal, preia Playtech. Mai  devreme sau mai târziu, această provocare va fi inevitabilă și va necesita soluții tehnice.

Un alt articol semnat de experți din domenii precum medicina spațială, sănătatea reproductivă și bioetica cere ca acest capitol să devină prioritar, tocmai pentru că fereastra în care pot fi stabilite reguli și limite clare se îngustează rapid. Mesajul lor este simplu: înainte să ajungem să ne întrebăm „când” se va întâmpla, ar trebui să știm „cum” și „cu ce riscuri”.

În 1992, s-a aflat că Jan Davis şi Mark Lee, doi astronauţi care au mers să orbiteze în jurul planetei la bordul navei Space Shuttle Endeavor, se căsătoriseră în secret cu nouă luni înainte de misiune. Angrenarea soţilor în aceeaşi misiune a fost o premieră pentru NASA şi a dus la speculaţii cum că perechea ar fi fost prima din istorie care şi-a „consumat” căsătoria departe de Pământ. Agenţia Spaţială a interzis apoi cuplările de genul ăsta.

Ce se întâmplă cu libidoul și fertilitatea în vid

Cercetătorii atrag atenția că, după peste șase decenii de zboruri spațiale, există surprinzător de puține date solide despre ce se întâmplă cu fertilitatea masculină și feminină în condiții de microgravitație, stres prelungit, perturbarea ritmului circadian și expunere la radiații cosmice.

Iar pentru misiuni de tip Marte, unde echipajele ar sta luni sau ani departe de Pământ, aceste necunoscute nu mai sunt „detalii”, ci pot deveni diferența dintre o prezență sustenabilă și una imposibilă.

Una dintre cele mai mari temeri este radiația. În spațiu, protecția oferită de atmosfera terestră dispare, iar expunerea cumulativă poate afecta celulele reproductive, dezvoltarea embrionilor și sarcina.

Autorii avertizează că nu înțelegem suficient nici riscul de anomalii de dezvoltare, nici scenariile în care un nou-născut ar putea avea dificultăți majore la întoarcerea în gravitația Pământului, dacă organismul lui s-ar adapta prea mult la un mediu complet diferit.

Nevoia de ghiduri etice internaționale

Aceste îngrijorări sunt subliniate într-o prezentare publică a concluziilor studiului, unde se insistă și pe nevoia de ghiduri etice internaționale înainte ca „experimentele” să fie forțate de realitate.

Până acum, cele mai utile indicii vin din cercetări pe animale și din teste de crioprezervare (înghețare) a celulelor reproductive sau stem în condiții de zbor spațial. De exemplu, o echipă de la [Kyoto University] a arătat că anumite celule congelate și păstrate în spațiu pot fi folosite ulterior pentru a obține urmași sănătoși înapoi pe Pământ, un rezultat important pentru ideea de „bancă biologică” în misiuni lungi, notează Nature.com.

SpaceBorn United

În paralel, apar și inițiative private care testează infrastructura tehnică necesară. Startup-ul olandez [SpaceBorn United] a trimis în orbită un prototip de mini-laborator pentru procese asociate fertilizării in vitro, tocmai pentru a vedea ce poate funcționa în microgravitație și ce nu. Chiar dacă aceste încercări sunt încă departe de scenariul „nașterii în spațiu”, ele arată direcția: înaintea oamenilor, tehnologia va fi cea care trebuie să devină stabilă, predictibilă și verificată.

„Posibil” nu înseamnă automat „acceptabil”

Dincolo de partea biologică, miza este și morală: cine decide dacă este acceptabil să încerci o sarcină în spațiu, în ce condiții, cu ce protecții și cu ce responsabilități? Autorii studiului insistă că sănătatea reproductivă nu poate rămâne un „punct orb” al politicilor spațiale, mai ales când apar tot mai mulți astronauți privați, misiuni comerciale și planuri de baze lunare ori martiene.

Tot aici intră și o diferență esențială: una e să vorbești despre păstrarea de ovule, spermă sau embrioni pentru viitor și alta e să vorbești despre concepție, sarcină și naștere în condiții pe care încă nu le putem controla complet

Pe scurt, „posibil” nu înseamnă automat „acceptabil”. De aceea, cercetătorii cer colaborare internațională, standarde comune și cercetare sistematică, înainte ca presiunea explorării să împingă omenirea într-un experiment pe care nu-l mai poate opri.

Recomandarea autorului: Motivul pentru care astronauții de pe Stația Spațială Internațională se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era programat

Recomandarea video

Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Inteligența Artificială intră pe urmele dinozaurilor: aplicația care identifică speciile după amprente
FLASH NEWS Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
18:08
Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
CONTROVERSĂ Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA
18:05
Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA
FLASH NEWS UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China
18:02
UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China
LIFESTYLE Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte 
18:00
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte 
EXCLUSIV Florin Cîțu, dezvăluiri despre avocata controversată a PNL-ului: Am găsit-o la partid/Când am ajuns era acolo/Era peste tot
17:50
Florin Cîțu, dezvăluiri despre avocata controversată a PNL-ului: Am găsit-o la partid/Când am ajuns era acolo/Era peste tot
INEDIT VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită
17:49
VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită

Cele mai noi

Trimite acest link pe