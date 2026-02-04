Bolojan, sincronizat cu Nicușor Dan pe tema raportului american: „Nu este despre România”. Același lucru susține și președintele

Premierul Ilie Bolojan a reacționat la raportul Comitetului pentru Justiție din Camera Reprezentanților SUA care arată cum Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România.

Premierul a susținut faptul că raportul american este doar despre libertatea de exprimare și nu are legătură directă cu România.

„Am răspuns la acest tip de întrebări de nenumărate ori. În afară de ceea ce a zis președintele, nu am ce să zic. Nu este un raport despre anularea alegerilor, este un raport despre libertatea de exprimare, în care este menționată și România. Și noi ca țară, respectăm această valoare.”

Bolojan a punctat că deciziile cu privire la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut au fost luate exclusiv de Curtea Constituțională a României.

„Aici e vorba de prevederi, există și alte rapoarte ale TikTok-ului. Deciziile la vremea respectivă au fost luate de CCR.”

AUTORUL RECOMANDĂ: