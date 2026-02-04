Liberalul Bolojan promite să prelungească măsura socialistă de plafonare a prețului la gaze

Premierul Ilie Bolojan a propus o perioadă tranzitorie pentru schema de plafonare a prețului la gaz. Acesta a avertizat că România intră într-o „perioadă delicată” și a vorbit despre riscuri.

Guvernul propune prelungirea plafonării prețului la gaze naturale până în martie 2027. Măsura vizează consumatorii casnici și centralele de termoficare. Bolojan a explicat că anul 2027 ar fi mai potrivit pentru liberalizarea pieței, întrucât România ar urma să aibă supraproducție de gaze.

„Fiind un an greu, e normal să luăm aceste măsuri, pentru că din 2027 România va avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră. Asta înseamnă că în 2027, când vom avea supraproducție de gaz, ar fi un an mai potrivit pentru liberalizare. Propunem deci ca până în martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie cu un preț reglementat pentru consumatorii casnici pe tot lanțul. Prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului și nu vor fi alte modificări. Prețul la gaze va fi plafonat pentru consumatorii casnici și CET-uri. Protejăm deci populația, nu angajăm bani de la buget și eliminăm problemele de anii trecuți, când unii traderi au crescut prețurile și statul a plătit diferențele de preț.”