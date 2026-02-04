Prima pagină » Actualitate » Cum mai pierd vremea miniștrii României. Ministrul Fondurilor Europene „s-a întâlnit” cu personajul imaginar – Lolita. A luat sfaturi de la cântăreața generată cu Inteligența Artificială despre cum să îmbunătățească activitatea ministerului

Cum mai pierd vremea miniștrii României. Ministrul Fondurilor Europene „s-a întâlnit” cu personajul imaginar – Lolita. A luat sfaturi de la cântăreața generată cu Inteligența Artificială despre cum să îmbunătățească activitatea ministerului

04 feb. 2026, 20:03, Actualitate
Galerie Foto 3

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut parte de o vizită mai puțin obișnuită la minister. Lolita, cântăreața generată cu ajutorul AI, i-a călcat pragul, iar cei doi au „povestit” despre proiectele pe fonduri europene ale anului 2026. 

Dragoș Pîslaru, vizită din partea cântăreței Lolita

„Am avut astăzi o întâlnire foarte bună cu artista Lolita Cercel, căreia i-am prezentat calendarul estimativ al apelurilor de proiecte pe fonduri europene pe anul 2026. 

Este vorba de 292 apeluri de proiecte,  cu un buget total de 6,61 miliarde Euro. 

Propunerea Lolitei Cercel a fost să transformăm acest tabel Excel foarte rudimentar într-o interfață digitală interactivă, care să permită beneficiarilor și oricărui cetățean să filtreze apelurile și să caute ușor printre ele. 

Este o recomandare pe care am primit-o cu bucurie și pe care o vom implementa în perioada următoare. 

Dacă sunteți interesați de finanțări europene, vă invit să parcurgeți calendarul”, a precizat Dragoș Pîslaru. 

Cine este Lolita, cântăreața care face furori pe TikTok

Lolitei este un personaj digital, ale cărei piese sunt un amestec dintre lăutăreasca veche din anii 90 și beaturi moderne. Milioane de utilizatori au vizionat fragmentele din piesele postate pe TikTok. Cererea a fost atât de mare încât, creatorul ei, Tom a lansat piesele integral pe YouTube, însoțite de videoclipuri.

