08 feb. 2026, 15:33, Actualitate
Electrocasnicul care consumă într-o oră cât un frigider într-o lună întreagă. Este cel mai mare consumator din casă
Într-o perioadă în care prețul energiei electrice este ridicat și, deci, facturile sunt mari… tot mai mulți oameni se întreabă acum care este cel mai mare consumator din casă.

Ei bine, putem afla dacă facem o comparație între două aparate electrocasnice. De exemplu, un frigider modern de clasă medie consumă aproximativ 200 – 300 kWh pe an. Consumu llunar ar fi între 20 și 25 kWh, valoare pe care o vom folosi ca punct de referință.

De partea cealaltă, un instant electric de apa caldă pentru duș (trifazic), folosit adesea în casele mai mari are puteri uriase de până la 24 kW.

Iar instantul electric consumă, într-o oră și două minute, cât un frigider într-o lună întreagă (adică 25 kWh, valoarea aleasă de noi ca punct de referință pentru comparația făcută).

