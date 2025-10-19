Prima pagină » Actualitate » Administratora „Blocului Groazei” confirmă: firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul

Administratora „Blocului Groazei” confirmă: firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul

19 oct. 2025, 16:09, Actualitate
Administratora „Blocului Groazei” confirmă: firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul

Apar noi ipoteze în cazul exploziei blocului care a șocat întreaga țară. Administratora imobilului din cartierul Rahova din Capitală a ajuns la Parchetul Curții de Apel București pentru a fi audiată. 

Administratora blocului din Rahova a fost adusă la audieri cu mașina de către un locatar. Cei doi le-au spus jurnaliștilor prezenți la fața locului că sigiliul ar fi fost rupt de firma care trebuia să facă revizia blocului, firmă recomandată de Distrigaz.

În ziua precedentă tragediei, alimentarea cu gaze naturale a imobilului fusese întreruptă de o echipă trimisă de compania Distrigaz Sud Rețele, care a pus sigiliul, transmit cei de la ANRE. Tot ei spun că, pe 16 octombrie, în urma unei sesizări, operatorul a sistat serviciul de alimentare cu gaze, acționând și electrovalva. Un echipaj al Distrigaz s-a deplasat la blocul din Rahova pentru a sigila acea electrovalvă.

ANRE confirmă. Sigiliul a fost rupt la 09:30

Aceeași Autoritate Națională de Reglementare în domeniul Energiei transmite că sigiliul a fost rupt la aproximativ 09:30. Totuși ora nu coincide cu cea de pe înregistrarea video dintr-un magazin din zonă, care arată că explozia a avut loc la ora 09:06, conform G4 Media.

Reamintim că, în ziua exploziei, după o nouă sesizare, un echipaj al Distrigaz s-a deplasat la locație și a sesizat că sigiliul care a fost pus în ziua precedentă era rupt.

Distrigaz Sud Rețele a răspuns public printr-un comunicat de presă și a confirmat ruperea sigiliului. „În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Blocul groazei din Rahova, flancat de polițiști și jandarmi. Oamenii sunt strigați de pe liste să-și strângă lucrurile: „Nu știm când ne întoarcem acasă”/„Copilul meu e traumatizat”

Răsturnare de situație în cazul exploziei din București. Distrigaz dă vina pe „o intervenție neautorizată”. Primele ipoteze ale anchetatorilor
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Evz.ro
William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o capsulă a timpului de 112 milioane de ani plină cu insecte antice