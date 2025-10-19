Apar noi ipoteze în cazul exploziei blocului care a șocat întreaga țară. Administratora imobilului din cartierul Rahova din Capitală a ajuns la Parchetul Curții de Apel București pentru a fi audiată.

Administratora blocului din Rahova a fost adusă la audieri cu mașina de către un locatar. Cei doi le-au spus jurnaliștilor prezenți la fața locului că sigiliul ar fi fost rupt de firma care trebuia să facă revizia blocului, firmă recomandată de Distrigaz.

În ziua precedentă tragediei, alimentarea cu gaze naturale a imobilului fusese întreruptă de o echipă trimisă de compania Distrigaz Sud Rețele, care a pus sigiliul, transmit cei de la ANRE. Tot ei spun că, pe 16 octombrie, în urma unei sesizări, operatorul a sistat serviciul de alimentare cu gaze, acționând și electrovalva. Un echipaj al Distrigaz s-a deplasat la blocul din Rahova pentru a sigila acea electrovalvă.

ANRE confirmă. Sigiliul a fost rupt la 09:30

Aceeași Autoritate Națională de Reglementare în domeniul Energiei transmite că sigiliul a fost rupt la aproximativ 09:30. Totuși ora nu coincide cu cea de pe înregistrarea video dintr-un magazin din zonă, care arată că explozia a avut loc la ora 09:06, conform G4 Media.

Reamintim că, în ziua exploziei, după o nouă sesizare, un echipaj al Distrigaz s-a deplasat la locație și a sesizat că sigiliul care a fost pus în ziua precedentă era rupt.

Distrigaz Sud Rețele a răspuns public printr-un comunicat de presă și a confirmat ruperea sigiliului. „În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă.”

