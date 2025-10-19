Blocul groazei din Rahova, flancat de polițiști și jandarmi. Oamenii sunt strigați de pe liste să-și strângă lucrurile: „Nu știm când ne întoarcem acasă”/„Copilul meu e traumatizat”

În jurul blocului groazei din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei, sunt făcute mai multe perimetre de către polițiști și jandarmi. Doar locatarilor li se permite accesul și asta după o lungă așteptare. Aceștia sunt strigați pe rând de către un ofițer, pentru a merge în apartamente să-și strângă lucrurile. Evident, doar strictul necesar. O viață de om, în câteva sacoșe de rafie…

Când s-a dat ordinul de evacuare, oamenii au ieșit din apartamente doar cu ce aveau pe ei. Unii au reușit să se refugieze la rude, la prieteni sau la hotelul pus la dispoziție de autorități.

„Suntem circa 500 de familii evacuate”

Alexandra Stanciu a intrat pentru prima dată de la explozie în apartamentul ei. A reușit să-și ia actele și câteva obiecte personale. Deși nu locuiește pe scara în care a avut loc explozia, nu știe dacă se va mai putea întoarce vreodată acasă.

„De la Sectoarele 5 și 6 au dat locuințe, suntem circa 500 de familii evacuate, care suntem pe străzi. Ni s-a permis azi să venim să luăm haine și să aruncăm toate lucrurile din frigider. Apartamentul meu are mici avarii pe la încuietori. Nu știm când putem să ne reîntoarcem acasă. Nimeni nu zice nimic și nimeni nu se gândește la noi. Copilul meu e traumatizat. Trebuie să intre online la școală, pai cum poate face asta? Nu se știe cât durează. Pe părinți o să îi trimit la țară, iar eu mă duc la fratele meu. Să vedem cum stăm cu locuința, deocamdată nu știm nimic. Am apucat să îmi iau actele și niște haine, mai multe perechi de chiloți”, a spus Alexandra Stanciu, locatară pe scara cealaltă a blocului în care a avut loc deflagrația.

Altă locatară a venit, la fel, să-și mai strângă din lucruri. Stă la hotelul pus la dispoziție de autorități.

”Apartamentul meu nu are nimic, mulțumesc lui Dumnezeu, iar asta pentru că noi stăm pe față, avariile au fost pe spate. Stau la un hotel timp de 3 zile. S-au dat hotelurile Mercur, Orion, pentru doar 3 zile”, a declarat o altă locatară.

Coada de așteptare este încă mare, la ora 14:30. Mulți oameni sunt prezenți încă de la primele ore ale dimineții să poată intra în locuințe.

„Așteptăm aici de la ora 9 și nu m-a chemat nimeni până acum. Eu am locuit la niște prieteni, dar nu am idee când mă pot întoarce acasă. Sunt liste cu nume, cu grupuri pe WhatsApp”, a spus și Andreea.

Doamna Iuliana a apucat să fugă de acasă doar în halat și papuci.

„Așa am fugit, mamă, până acum am stat la o colegă de muncă, dar nu știm unde o să ne ducem peste 3 zile. La apartamentul meu, doar ușa de la dormitor este avariată”, a spus aceasta.

Va fi demolat blocul groazei?

Aceasta este întrebarea care îi neliniștește pe locatari. Informațiile primite de la autorități se bat cap în cap. Iar oamenii nu știu dacă se vor mai întoarce vreodată în apartamentele lor și nici măcar unde vor dormi peste o săptămână.

