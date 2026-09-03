Europarlamentarul AUR/ECR Adrian Axinia acuză PNL și USR că au transformat apărarea mandatului lui Dominic Fritz într-un demers care riscă să coste România 770 de milioane de euro din fonduri europene. Adrian Axinia susține că cele două partide au exportat la Bruxelles o dispută politică internă și au oferit Comisiei Europene pretextul pentru a cere explicații României, punând interesul unui singur politician înaintea interesului țării.

„Eram absolut sigur că Ursula von der Leyen va folosi scrisoarea PPE și Renew Europe privind mandatul de primar al lui Fritz ca pretext pentru a bloca fondurile europene pentru România. De aceea am și spus că demersul făcut de PNL și USR reprezintă trădare de țară pentru a-i salva mandatul neamțului de la Timișoara. Zis și făcut.

Comisia Europeană a cerut explicații în acest sens, iar țara noastră are timp două săptămâni pentru a răspunde. Enormitatea situației este cu atât mai mare cu cât pârâcioșii de la PNL au votat proiectul legislativ în Parlament, la ordinul lui Bolojan.

Asta apropo și de cât de consecvenți sunt tovarășii liberali. Ceea ce nu înțeleg eu este bucuria unora de prin țară la aflarea veștii că România ar putea pierde 770 de milioane de euro din cauza lui Fritz. Să le spună cineva acestor smintiți că nu își pierd doar votanții, ci întreaga țară, dacă acești bani sunt anulați.

Vreau să vă spun că am vorbit cu mulți colegi europarlamentari din mai multe țări și niciunii nu își pot imagina cum ar fi să-și trădeze propria țară pentru a apăra interesele unui singur om. Când se exportă la Bruxelles scandalurile politice interne, așa cum au făcut PNL și USR, ajung în situația de a sabota România. Și asta în condițiile în care o realitate nu poate fi negată.

Patru complete de judecată au decis în unanimitate că Dominic Fritz este incompatibil, după ce a semnat un PUZ pentru un donator din campania electorală. Și da, un primar ar trebui să-și piardă mandatul pentru așa ceva.

În final, mai vreau să fac o observație: Uniunea Europeană și țările din vestul Europei, în frunte cu Germania, nu se simt grozav din punct de vedere economic. Dacă pot să facă economie ca urmare a faptului că țările din Est nu absorb banii europeni, conducătorii de la Bruxelles, Berlin, Paris, Viena sau Madrid vor fi foarte încântați când vine unul ca Siegfried Mureșan și le spune că ar fi bine să blocheze banii României”, a declarat europarlamentarul AUR/ECR.