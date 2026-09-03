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Rareș Bogdan lansează acuzații la adresa USR și spune că partidul transformă România într-un „nou caz Viktor Orban”

Rareș Bogdan lansează acuzații la adresa USR și spune că partidul transformă România într-un
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Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat o serie de acuzații la adresa partidului USR și spune că acesta ar transforma România într-un „nou caz Viktor Orban”.

Rareș Bogdan acuză partidul Uniunea Salvați România (USR) că duce problemele interne ale României la Bruxelles pentru a-l apăra pe Dominic Fritz. Europarlamentarul PNL consideră acest demers o „trădare de neam și țară” și avertizează că România ar putea suporta consecințe.

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Mesajul lui Rareș Bogdan pe Facebook

„Să nu ne mai denigrăm neamul și țara”

Rareș Bogdan susține că problemele României trebuie rezolvate în țară, nu duse la Bruxelles. Europarlamentarul PNL spune că nu va vota niciodată o rezoluție împotriva României și critică demersurile care, în opinia sa, ar putea afecta imaginea și interesele țării.

„Să nu ne mai denigrăm neamul și țara! Să spunem răspicat peste tot că suntem români!

România, înainte de orice! Nu voi vota niciodată o rezoluție împotriva țării mele! Niciodată nu voi trăda interesele României! Nu voi acționa niciodată în vreun fel pentru a afecta imaginea țării mele! Problemele de acasă se rezolvă acasă. Și în familie, și pentru țara ta. Nu în spațiul public, nu la Bruxelles!

Cine pune umărul pentru transformarea României într-un nou caz „Ungaria lui Victor Orban” sau „Polonia condusă de PiS” este inconștient. Sau pur și simplu trădător de neam și țară. Și nu la figurat. Până la urmă, PNL și EPP au înțeles, din fericire, care este miza. Și faptul că există riscuri devastatoare pentru România.

Interesul personal sau de grup nu trebuie să primeze în fața interesului țării tale. Cine face asta nu merită statutul de Român.
#Romaniainprimulrand

P.S. George Enescu a plecat la Viena, la 7 ani, în toamna lui 1888. Fusese admis la Conservator. Dialog pe drum. „Mamă, pot să le spun acolo, la Viena, că sunt român?” „Sigur, de ce să nu le spui?” „Mă gândeam… să nu creadă că mă laud”

Poate a venit momentul să spunem răspicat peste tot că suntem români, nu să ne denigrăm unii pe alții sau propria țară!”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook

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