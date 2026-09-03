Garda Națională de Mediu îi răspunde companiei Apa Nova, sancționată pentru mai multe nerespectări ale legislației de mediu

Garda Națională de Mediu revine cu un comunicat în care precizează că Apa Nova a fost sancționată pe baza legii, atât pentru nerespectări ale legislației de mediu cât și pentru încălcări ale prevederilor autorizației de mediu. Inspectorii Gărzii susțin că deși compania spune că nu există o legătură între disconfortul olfactiv și activitatea sa, și că GNM s-ar baza doar pe „percepții personale” și pe lipsa unor standarde tehnice pentru mirosuri, compania evită să combată probele tehnice concrete din raport, și anume: nivelul de biogaz din rezervoare sub nivelul minim de 20% prevăzut de autorizația de mediu, suprapresiunea creată și evacuarea biogazului prin supapele de siguranță. „Prin omisiunea totală a oricărei explicații tehnice credibile privind lipsa alarmelor în momentul atingerii pragurilor critice de biogaz, operatorul validează suspiciunea GNM referitoare la disfuncționalitățile majore de monitorizare”, se precizează în comunicat.

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Replica Gărzii Naționale de Mediu, în urma comunicatului transmis de Apa Nova

„Garda Națională de Mediu nu a sancționat o simplă „percepție”, ci a probat prin documente relevante deficiențe tehnice importante. Apreciem argumentele Apa Nova ca generale și de natură să devieze discuția către apa epurată, de asemenea analizate în procesul de control.

Punctual, deși Apa Nova pretinde că ușile au fost deschise doar temporar pentru evacuarea containerelor și că inspecția GNM a avut loc ulterior episodului din 17–18 august, compania omite să explice cum funcționarea simultană a celor trei centrifuge, având drept consecință emisii de aer viciat în atmosferă în acele zile, a putut fi ținută sub control în lipsa stabilirii regimului de depresiune a incintelor.

Cu privire la afirmațiile privind dotarea cu ventilație suplimentară a incintelor de deshidratare, readucem în prim-plan ceea ce a fost de altfel consemnat și în nota de constatare, și anume:

În incinta de deshidratare s-au constatat emisii mari de gaze rezultate din proces, corelate cu lipsa sistemului de ventilație suplimentar prevăzut în Planul de Gestionare a Disconfortului Olfactiv, reprezentanții operatorului economic fiind în imposibilitatea de a indica unde este amplasat și nici să pună la dispoziție documentele justificative privind existența și operarea acestui sistem pe fluxul tehnologic de deshidratare a nămolului”.

Cu privire la deșeurile-nămol rezultat din procesul de epurare al apelor uzate, menționăm că acestea trebuiau să fie gestionate conform prevederilor Autorizației Integrate de Mediu deținută de APA NOVA pentru incineratorul aflat pe amplasamentul Stației de epurare. La data controlului s-a consemnat că incineratorul era nefuncțional din data de 08.09.2025, conform documentelor puse la dispoziție de operator. Fluxul tehnologic constatat la data și ora controlului, reprezentând o variantă tehnică de rezervă”, se arată în comunicatul Gărzii de Mediu.