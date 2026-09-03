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Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine

Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
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Gândul a intrat în posesia motivării Curții Constituționale în cazul ambelor hotărâri declarate neconstituţionale, referitoare la desemnarea candidaţilor la conducerea Societății Române de Televiziune  (SRTV) și de Radiodifuziune (SRR) de către grupurile parlamentare ale celor două Camere. Potrivit comunicatelor Curţii, cele opt locuri alocate grupurilor parlamentare în consiliile de administraţie ale celor două societăţi publice trebuiau ocupate de candidaţii propuşi potrivit configuraţiei politice şi ponderii grupurilor parlamentare în Parlament. Motivarea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. AUR a sesizat CCR că nu a primit locurile cuvenite, instanța i-a dat dreptate la finalul lui aprilie și urmează să fie publicată astăzi sau mâine în Monitorul Oficial.

În esență, decizia CCR spune că faptul că în conducerea SRTV și SRR trebuie să se afle reprezentanți ai partidelor în aceeași pondere ca reprezentarea din Parlament.

AUR trebuia să aibă câte 2 membri titulari în fiecare dintre cele două consilii de administrație. În realitate, AUR primise doar câte un titular: Monica Ghiurco la TVR și Maria Muntean la Radio România.

Surse au declarat pentru Gândul că motivarea era semnată încă din iulie dar decizia de trimitere la Monitorul Oficial trebuia aprobată de președintele CCR, Simina Tănăsescu. Contestația la CCR a fost făcută de AUR care acum asolicită publicarea de urgenţă a deciziilor privind conducerile TVR şi Radioului Public, întrucât au trecut 127 de zile de la constatarea neconstituţionalităţii.

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Motivarea este semnată și de președinta CCR, Simina Tănăsescu, și potrivit uzanțelor documentul ar fi trebuit să plece deja spre Monitorul Oficial. Din motivare, reiese că magiatratul asistent a semnat-o încă din iulie, deci de atunci era gata, însă trimiterea la Monitorul Oficial și deci decizia de a fi publicată sau nu aparține exclusiv președintelui CCR. Pe 29 mai se împlinise deja termenul de 30 de zile de motivare. Imediat, după publicare, se anulează, pe viitor, atât cele 8 locuri numite în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR, de Parlament cât și funcțiile de Director general, atât la Radio cât și la TVR.
Surse au declarat pentru Gândul că motivarea a fost emisă în circulație de CCR, înainte de publicare în Monitorul Oficial, pentru ca toată lumea să ia cunoștință de ea iar Parlamentul sa fie pregătit ca imediat după publicare sa refacă numirile. Acest lucru se mai practică în cazul unor decizii cu efecte importante.

Conform surselor Gândul, motivarea a plecat de la CCR în urmă cu scurt timp și urmează să fie publicată în monitorul oficial.

Puteți consulta AICI documentele:

Si AICI: 

CCR destructurează conducerile TVR și Radio România Actualități, la sesizarea AUR

AUR a sesizat CCR, pentru că nu face parte din structurile de conducere ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (SRTV). Partidul a susținut că nu are reprezentarea direct proporțională în cele două societăți, cu ponderea ldin Parlament.

Curtea Constituțională a anulat numirile din conducerile Televiziunii Române și Radioului Public. Parlamentul este obligat să reia procedura pentru desemnarea noilor Consilii de Administrație, după ce judecătorii au admis sesizarea depusă de AUR.
Decizia a fost luată cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă, iar Parlamentul va trebui să demareze procedura pentru desemnarea unor noi Consilii de Administrație. Măsura nu are efect retroactiv, toate deciziile luate până în acest moment de Consiliile de Administraţie fiind valabile.

Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor și a constatat că Hotărârea Parlamentului României nr.46/2025 privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune este neconstituțională în ceea ce privește desemnarea candidaților de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, se arată într-un comunicat al CCR.

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