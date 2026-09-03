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Mizele bătăliei din justiție, explicate de Doru Bușcu: E o autoritate totală a procurorilor care trebuie controlată

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Prezența în premieră a președintelui Nicușor Dan la ședința CSM de joi este un semnal important într-un domeniu puternic dereglementat cum e justiția, apreciază jurnalistul și publicistul Doru Bușcu. Invitatul lui Ionuț Cristache a argumentat, în emisiunea Ai Aflat! de joi, că Nicușor Dan a readus în atenția rolul defunctei SIIJ de control al influenței excesive a procurorilor. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Joi a avut loc prima participare a președintelui Nicușor Dan la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de la debutul mandatului său. Potrivit Constituției, atunci când participă la lucrările CSM, președintele României le prezidează.

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Concret, în timpul discuțiilor, Nicușor Dan i-a solicitat procurorului general Cristina Chiriac date despre dosarele penale în care sunt vizați magistrați, inclusiv informații despre vechimea acestora.

SSIJ, instituția făcută celebră de Dragnea

Dialogul din studioul Gândul dintre cei doi jurnaliști s-a centrat pe rolul celebrei instituții SSIJ (Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție sau Secția specială), între timp desființată.

Ionuț Cristache: Asta mă duce tot cu gândul în trecut, când de mulți ani de zile țara asta duce o bătălie, inclusiv pe vremea lui Dragnea, cu celebra SIIJ. Și dacă îți mai aduci aminte… 

Doru Bușcu: Asta mă gândeam, că poate să reînființeze, să-l sune pe Liviu Dragnea și să-i spună domnul Liviu, ajută-mă.

E o castă cu probleme

Ionuț Cristache: Dar mi se pare corect ce pledoarie are Nicușor Dan, Băi, sunteți cu probleme. E o castă cu probleme. Sunteți și voi corupți. Cum rezolvăm? Cred că s-a aprins din nou lanterna până roșie, până redacțiile astea progresiste, pentru că ei n-au vrut niciodată să audă de reglementarea sistemului. N-au vrut niciodată. Au blocat cu toată puterea lor de a-ți aduce aminte SIIJ-ul.

Doru Bușcu: Orice instituție de stat are nevoie de o poliție internă. De ce? Pentru că e o autoritate totală asupra oricui. Procurorul poate lua pe oricine. Magistratul poate judeca pe oricine. Spre deosebire de condiția privată a unei companii sau unei persoane fizice, este o diferență semnificativă de putere. Și atunci trebuie, într-un fel, să cenzureze această putere sau cel puțin să știe că există cineva care o pândește, care o verifică. Da, în principiu. Dar Nicușor vorbește numai în principiu și concluzia este în zilele următoare. Nu se va face nimic. 

Ionuț Cristache: Deocamdată văd că s-a dus peste ei. Mare lucru.

Soarta Secției Speciale s-a decis „pe fondul unui război fățiș

Doru Bușcu a mai remarcat că desființarea SSIJ a fost un efect al luptei dure din sânul taberelor din justiție. 

Ceea ce s-a întâmplat cu Secția specială s-a întâmplat pe fondul unui război contondent, fățiș. Or de-aia au apărut zgomote politice în această instituție. Secția așa, care era, pe de-o parte, Kovesi și comitea excese. Pe de-altă parte era de așteptat ca și secția să aibă o misiune vindicativă, răzbunătoare, de retaliere, să repare ceea ce a făcut. Adică excesele…

Da, dar între tabere am fost tot timpul noi care ne-am situat și am zis este o castă nereglementată. Oamenii ăștia nu plătesc niciodată (n.r. – pentru dosarele eșuate), a replicat moderatorul emisiunii. 

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