Europarlamentarul Claudiu Manda acuză USR-ul și pe Bolojan că sacrifică banii din PNRR ai României pentru ca Fritz să-și păstreze funcția

Europarlamentarul PSD, Claudiu Manda, îi critică dur pe premierul demis, Ilie Bolojan, și pe membrii USR, care au solicitat Comisiei Europene urgentarea verificării noii legi ANI, în contextul în care două grupuri din Parlamentul European au solicitat tăierea banilor alocați României, din cauza „amendamentului Fritz”. Manda acuză USR-ul și pe Bolojan că acționează împotriva interesului național și preferă ca țara noastră să piardă cele 770 de milioane de euro, pentru ca Dominic Fritz să-și păstreze funcția de primar.

„Pentru ai lor, niciun preț nu pare prea mare cât timp îl plătește altcineva. Dar una este să-ți calci în picioare principiile ca să-ți salvezi președintele și alta este să fii dispus să pui România la plată pentru asta,

De ce, din nou, oamenii care muncesc în țara asta, care își plătesc taxele și așteaptă de ani de zile investițiile promise din bani europeni trebuie să fie cei sacrificați?”, afirmă Manda.

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„Este o trădare a românilor”

Manda face aluzie și la reacția membrilor USR, care îi iau apărarea lui Dominic Fritz și acuză judecătorii de imparțialitate, deși, de-a lungul anilor, au fost foarte virulenți cu politicienii de la alte partide, aflați în situații similare.

„Ani de zile au împărțit vinovății, au cerut demisii și au decis cine merită și cine nu merită să ocupe o funcție publică. Astăzi, în goana după funcții și privilegii, calcă în picioare exact principiile în numele cărora îi judecau pe ceilalți.

Și sunt gata să meargă și mai departe: să pună în joc interesul României pentru a salva funcția unui singur om.

Asta nu mai este doar ipocrizie politică. Este o trădare a românilor”, mai precizează Manda.

„În democrație trebuie să știi și să pierzi”

Acesta menționează că USR-ul a obținut doar 12% la alegerile parlamentare, dar cu toate acestea acțiunile partidului tind spre monopolizarea întregii puteri, cu riscul de a sacrifica binele țării.

Supunerea necondiționată a USR-ului față de cerințele Uniunii Europene transformă formațiunea într-un instrument al UE, ceea ce îi oferă lui Fritz și aliaților săi senzația că pot manipula situația politică din țară, este de părere Manda.

„Și ar trebui să înceteze să creadă că România este o colonie pe care o conduc ei prin oamenii lor de afară.

Poate că ar trebui să-și amintească și rezultatul ultimelor alegeri parlamentare: 12%. Votul celor care au ales USR trebuie respectat. La fel și votul celor care au ales altceva. În democrație trebuie să știi și să pierzi. Să ai fair-play. Nu poți pune o țară întreagă în joc doar pentru că vrei toată puterea pentru tine, cu un partid aflat pe locul 4”, mai precizează Manda.

„România nu trebuie să plătească pentru funcția niciunui om din USR”

Acesta subliniază că ruperea fostei alianțe de guvernare a fost inevitabilă, având în vedere că există o diferență fundamentală între modul în care Partidul Social Democrat înțelege noțiunea de „responsabilitate”, comparativ cu USR-ul.

„România nu este scutul USR. Și România nu trebuie să plătească pentru funcția niciunui om din USR.

PSD a luat decizia corectă atunci când s-a despărțit de USR. Și, cu fiecare asemenea gest, devine tot mai limpede că nu ne desparte doar o decizie politică. Ne desparte felul în care înțelegem responsabilitatea față de România”, conchide Manda.

Liderii grupurilor PPE și Renew din Parlamentul European au cerut Comisiei Europene să blocheze banii din PNRR, din cauza „amendamentului Fritz”

Cel mai important grup politic european, cel al Partidului Popular (PPE) și liberalii de la Renew Europe i-a cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României din PNRR, din cauza încălcărilor statului de drept.

În scrisoarea trimisă la data de 24 august, președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew, Valérie Hayer, îi cer Ursulei von der Leyen „să clarifice fără echivoc” că fondurile, parte a PNRR, nu vor fi eliberate decât dacă Bucureștiul renunță la planurile de modificare a legii care va duce la încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz.