Biserica lui Gigi Becali, construită în proximitatea Lacului Techirghiol, a ajuns în centrul unui scandal. Astăzi, patronul FCSB s-a prezentat pe șantierul lăcașului de cult, după ce, în urmă cu o zi, instanța avea să îi respingă contestația fiicei sale depusă pentru un proces-verbal întocmit de Garda Națională de Mediu. Controversa este mai veche de un an, în schimb, căci zona în care s-a construit biserica se află într-un sit protejat. Detaliile se află mai jos.

Gigi Becali a mers joi, 3 septembrie, pe șantierul bisericii construite de familia sa lângă Lacul Techirghiol, la o zi după ce instanța a respins contestația fiicei sale împotriva unui proces-verbal al Gărzii de Mediu. Latifundiarul din Pipera a acuzat autoritățile că acționează din motive politice și a lansat un atac la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

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Biserica lui Gigi Becali, din apropierea Techirghiolului, a stârnit dispută

Becali susține că problemele proiectului ar avea legătură cu pozițiile sale politice și a lansat un atac la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu. El a afirmat că aceasta ar fi avut „oftică” pe el din cauza criticilor sale la adresa USR. A mai susținut că certificatul de urbanism îi permitea să construiască pe o parte din teren.

Becali a spus că terenul are aproximativ 20.000 de metri pătrați, în timp ce biserica ocupă circa 100 de metri pătrați. El a subliniat că lăcașul este construit din lemn și poate fi demontat.

„Nu o mut (n.r. a fost întrebat dacă va muta biserica), pentru că legea mă apără și mă bat în lege. Dacă sunt deputat, ce fac? Fac ce zice Buzoianu? Păi, dacă legea mă apără, e din lemn și dacă este amovibilă, adică poate fi demontată, poate fi transportată. Și sunt proprietar și am teren intravilan, și dacă am certificat de urbanism din 20% din 20.000 de metri pătrați, deci 4.000 de metri pătrați. Biserica are 100 de metri. Uite, le mut într-un sfert de oră.

Ce voi face? La instanță am deja… O să spună judecătorul. Și judecătorul… măi, tu, Buzoianu, care faci abuzuri și dai ordine… În 2025 a dat ea ordine de zonă tampon. La ordinul ONG-ul. Dar ordinul ăla al ei este ilegal. Și chiar dacă ar fi legal, a dat în 2025, eu făcusem biserica”, a spus Gigi Becali.

Atac la adresa Dianei Buzoianu

Afirmațiile lui Gigi Becali privind o posibilă motivație politică nu sunt analizate în hotărârea instanței. Procesul a vizat plângerea formulată de Theodora Mincu-Becali împotriva Gărzii Naționale de Mediu, privind procesul-verbal GNM nr. 020183.

Judecătoria Constanța a respins, miercuri, plângerea formulată de Theodora Mincu-Becali și a menținut procesul-verbal întocmit de Garda Națională de Mediu în august 2025. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, la Judecătoria Constanța, urmând să fie soluționată de Tribunalul Constanța.

De altfel, în urma deciziei instanței privind biserica din lemn de lângă Lacul Techirghiol a venit și reacția lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a lansat un atac la adresa Dianei Buzoianu, ministra Mediului.

„Ne-am mutat. Dar ce-i de fapt, că nu vezi… probabil avea oftică și pe mine că-i fac toată ziua sataniști pe USR. Dar ea, Buzoianu, dacă a făcut așa ceva… Prin certificat de urbanism, 20% din suprafață, din 20.000. Deci pe 4.000 am făcut o biserică de 100 de metri, din bârne de lemn, coadă de rândunică, nu în cuie”, a zis Gigi Becali.

Sursă video: Youtube / Cuget Liber; Ziua de Constanța