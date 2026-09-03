Jurnalistul Răzvan Dumitrescu aduce în prim-plan de decizie pe care a luat-o Oana Țoiu în numele României. Ministrul interimar de Externe a semnat, acum două zile, alături de alte 10 state membre UE, o scrisoare adresată Înaltului Reprezentant Kaja Kallas, prin care susține renunțarea la dreptul de veto în Consiliul European. Moderatorul emisiunii „Subiectul Zilei” este de părere că avem o părghie și renunțăm la ea prin astfel de decizie și a precizat că Oana Țoiu face parte dintr-un guvern demis și cu puteri limitate. De asemenea, Viorica Dăncilă a spus aseară la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” despre decizia României de a se alătura printre celalalte state, cu riscul de a-și pierde importanța odată cu renunțarea dreptului la veto.
„HALUCINANT!!! O pârghie aveam și la aia renunțăm…
OANA ȚOIU, ministru de Externe într-un guvern demis și cu puteri limitate…
Acum două zile a semnat, în numele României, alături de alte 10 state (dintr-un total de 27), o scrisoare prin care anunță susținerea țării noastre în vederea renunțării treptate la dreptul de VETO în Consiliul European, în domeniul politicii externe!!!!”, a declarat Răzvan Dumitrescu pe pagina de Facebook.
„PS1 Viorica Dăncilă a spus asta în emisiunea mea de ieri, dar părea halucinant și greu de crezut…
PS2 Presa de la Bruxelles se referă pe larg la asta, presa de la noi… etc.
PS3 Guvernul demis nu are depline, nu poate lua decizii în domeniul politicii viitoare. E legal ce a făcut acest ministru?
PS4 Dovada, mai jos”, a relatat Răzvan Dumitrescu.
În acest moment, deciziile privind politica externă a Uniunii Europene trebuie aprobate de toate cele 27 de state membre. Asta înseamnă că, dacă o singură țară se opune, o decizie susținută de celelalte state poate fi blocată. Viorica Dăncilă a spus că România riscă să-și piardă puterea de negociere și să ajungă să nu mai conteze la fel de mult, deoarece nu are aceeași forță precum Germania, Italia sau Franța, țările din zona euro care au nevoie de propriile proiecte.
„Gândiți-vă ce înseamnă acest lucru pentru România. Nu mai e putere de negociere. Noi nu suntem o țară puternică Germania, Franța, Italia, țări din zona euro, țări foarte puternice, care luptă pentru propriile proiecte.
Austria, Danemarca, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Luxemburg, Olanda, Spania, Suedia și România insistă să exploreze ideea trecerii de la unanimitate a majorității calificate în politica externă a UE. Cele 11 țări vor schimba majore în politica externă a UE și cer renunțarea la vetourile „obstructive”, despre care susțin că au blocat acțiunile externe ale Uniunii în ultimii ani. Statele despre principiul cooperării sincere trebuie să primeze în procesul de luare a deciziilor.
„Cultura consensului Uniunii este o sursă importantă a legitimității sale. Prin urmare, continuăm să depunem eforturi pentru consens oriunde este posibil”, au scris reprezentanții celor 11 state în scrisoarea adresată Înaltului Reprezentant Kaja Kallas.
Alin Mituța, fost șef de cabinet în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, o felicită pe Oana Țoiu pentru decizia pe care a luat-o de a se alătura celorlalte 10 state. Acesta consideră că ministra a dat dovadă de curaj și este bine că România e singurul stat din estul Europei care cere eliminarea votului în unanimitate.
„Să semnalăm și ce e de bine: România e singurul stat din estul Europei care cere eliminarea veto-ului în deciziile de politică externă ale UE. E foarte bine că România are curajul de a fi, cel puțin de data aceasta, în rândul statelor care vor să ducă Europa înainte.
Bravo și felicitări foștilor colegi din MAE cu ocazia Zilei diplomației române!”