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Jurnalistul Răzvan Dumitrescu, revoltat după decizia Oanei Țoiu de a limita puterile României în UE: „O pârghie aveam și la aia renunțăm…”

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu, revoltat după decizia Oanei Țoiu de a limita puterile României în UE: „O pârghie aveam și la aia renunțăm...”
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Jurnalistul Răzvan Dumitrescu aduce în prim-plan de decizie pe care a luat-o Oana Țoiu în numele României. Ministrul interimar de Externe a semnat, acum două zile, alături de alte 10 state membre UE, o scrisoare adresată Înaltului Reprezentant Kaja Kallas, prin care susține renunțarea la dreptul de veto în Consiliul European. Moderatorul emisiunii „Subiectul Zilei” este de părere că avem o părghie și renunțăm la ea prin astfel de decizie și a precizat că Oana Țoiu face parte dintr-un guvern demis și cu puteri limitate. De asemenea, Viorica Dăncilă a spus aseară la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” despre decizia României de a se alătura printre celalalte state, cu riscul de a-și pierde importanța odată cu renunțarea dreptului la veto.

„HALUCINANT!!! O pârghie aveam și la aia renunțăm…

OANA ȚOIU, ministru de Externe într-un guvern demis și cu puteri limitate…

Acum două zile a semnat, în numele României, alături de alte 10 state (dintr-un total de 27), o scrisoare prin care anunță susținerea țării noastre în vederea renunțării treptate la dreptul de VETO în Consiliul European, în domeniul politicii externe!!!!”, a declarat Răzvan Dumitrescu pe pagina de Facebook.

Răzvan Dumitrescu spune că un guvern demis nu poate lua decizia în „domeniul politicii viitoare”

Răzvan Dumitrescu a adăugat acest subiect a fost dezbătut seara trecută alături de Viorica Dăncilă, dar îi venea greu să creadă.   Jurnalul trebuie să pună întrebarea dacă acest lucru pe care să-l facă Oana Țoiu este legal în a vedea că demis ia decizie în domeniul politicii viitoare. De asemenea, Răzvan Dumitrescu a remarcat că presa din România sa aplecat foarte mult sau deloc în legătură cu acest subiect, mai puțin Gândul. Găsești articolul aici .

 

„PS1 Viorica Dăncilă a spus asta în emisiunea mea de ieri, dar părea halucinant și greu de crezut…

PS2 Presa de la Bruxelles se referă pe larg la asta, presa de la noi… etc.

PS3 Guvernul demis nu are depline, nu poate lua decizii în domeniul politicii viitoare. E legal ce a făcut acest ministru?

PS4 Dovada, mai jos”, a relatat Răzvan Dumitrescu.

Viorica Dăncilă a spus că România riscă să nu mai conteze în Europa

Fostul premier a avertizat ieri seară în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” că România riscă să-și piardă dreptul de veto în Uniunea Europeană și, odată cu el, una dintre puținele sale arme de negociere la Bruxelles. Viorica Dăncilă a susținut că România a semnat alături de clăte 11 țări să denunțăm la votul unanim.
„Ceea ce se întâmplă acum la Bruxelles, legat de denunțarea la unanimitate în Consiliul Uniunii Europene și în Consiliul European, iar România, fără să întrebe pe nimeni, fără un mandat, este de acord să se renunțe la aceasta.

Viorica Dăncilă spune despre România că nu e o țară puternică

 

În acest moment, deciziile privind politica externă a Uniunii Europene trebuie aprobate de toate cele 27 de state membre. Asta înseamnă că, dacă o singură țară se opune, o decizie susținută de celelalte state poate fi blocată. Viorica Dăncilă a spus că România riscă să-și piardă puterea de negociere și să ajungă să nu mai conteze la fel de mult, deoarece nu are aceeași forță precum Germania, Italia sau Franța, țările din zona euro care au nevoie de propriile proiecte.

„Gândiți-vă ce înseamnă acest lucru pentru România. Nu mai e putere de negociere. Noi nu suntem o țară puternică Germania, Franța, Italia, țări din zona euro, țări foarte puternice, care luptă pentru propriile proiecte.

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Care sunt state care vor să renuțe la vot în unanimitate

Austria, Danemarca, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Luxemburg, Olanda, Spania, Suedia și România insistă să exploreze ideea trecerii de la unanimitate a majorității calificate în politica externă a UE. Cele 11 țări vor schimba majore în politica externă a UE și cer renunțarea la vetourile „obstructive”, despre care susțin că au blocat acțiunile externe ale Uniunii în ultimii ani. Statele despre principiul cooperării sincere trebuie să primeze în procesul de luare a deciziilor.

„Cultura consensului Uniunii este o sursă importantă a legitimității sale. Prin urmare, continuăm să depunem eforturi pentru consens oriunde este posibil”, au scris reprezentanții celor 11 state în scrisoarea adresată Înaltului Reprezentant Kaja Kallas.

Fostul șef de cabinet în cadrul Ministerului Afacerilor Externe o laudă pe Oana Țoiu

Alin Mituța, fost șef de cabinet în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, o felicită pe Oana Țoiu pentru decizia pe care a luat-o de a se alătura celorlalte 10 state. Acesta consideră că ministra a dat dovadă de curaj și este bine că România e singurul stat din estul Europei care cere eliminarea votului în unanimitate.

„Să semnalăm și ce e de bine: România e singurul stat din estul Europei care cere eliminarea veto-ului în deciziile de politică externă ale UE.  E foarte bine că România are curajul de a fi, cel puțin de data aceasta, în rândul statelor care vor să ducă Europa înainte.
Bravo și felicitări foștilor colegi din MAE cu ocazia Zilei diplomației române!”

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