Jurnalistul Răzvan Dumitrescu aduce în prim-plan de decizie pe care a luat-o Oana Țoiu în numele României. Ministrul interimar de Externe a semnat, acum două zile, alături de alte 10 state membre UE, o scrisoare adresată Înaltului Reprezentant Kaja Kallas, prin care susține renunțarea la dreptul de veto în Consiliul European. Moderatorul emisiunii „Subiectul Zilei” este de părere că avem o părghie și renunțăm la ea prin astfel de decizie și a precizat că Oana Țoiu face parte dintr-un guvern demis și cu puteri limitate. De asemenea, Viorica Dăncilă a spus aseară la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” despre decizia României de a se alătura printre celalalte state, cu riscul de a-și pierde importanța odată cu renunțarea dreptului la veto.

„HALUCINANT!!! O pârghie aveam și la aia renunțăm…

OANA ȚOIU, ministru de Externe într-un guvern demis și cu puteri limitate…

Acum două zile a semnat, în numele României, alături de alte 10 state (dintr-un total de 27), o scrisoare prin care anunță susținerea țării noastre în vederea renunțării treptate la dreptul de VETO în Consiliul European, în domeniul politicii externe!!!!”, a declarat Răzvan Dumitrescu pe pagina de Facebook.

Răzvan Dumitrescu spune că un guvern demis nu poate lua decizia în „domeniul politicii viitoare” Răzvan Dumitrescu a adăugat acest subiect a fost dezbătut seara trecută alături de Viorica Dăncilă, dar îi venea greu să creadă. Jurnalul trebuie să pună întrebarea dacă acest lucru pe care să-l facă Oana Țoiu este legal în a vedea că demis ia decizie în domeniul politicii viitoare. De asemenea, Răzvan Dumitrescu a remarcat că presa din România sa aplecat foarte mult sau deloc în legătură cu acest subiect, mai puțin Gândul. Găsești articolul aici . „PS1 Viorica Dăncilă a spus asta în emisiunea mea de ieri, dar părea halucinant și greu de crezut… PS2 Presa de la Bruxelles se referă pe larg la asta, presa de la noi… etc. PS3 Guvernul demis nu are depline, nu poate lua decizii în domeniul politicii viitoare. E legal ce a făcut acest ministru? PS4 Dovada, mai jos”, a relatat Răzvan Dumitrescu.

Viorica Dăncilă a spus că România riscă să nu mai conteze în Europa

Fostul premier a avertizat ieri seară în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” că România riscă să-și piardă dreptul de veto în Uniunea Europeană și, odată cu el, una dintre puținele sale arme de negociere la Bruxelles. Viorica Dăncilă a susținut că România a semnat alături de clăte 11 țări să denunțăm la votul unanim.

„Ceea ce se întâmplă acum la Bruxelles, legat de denunțarea la unanimitate în Consiliul Uniunii Europene și în Consiliul European, iar România, fără să întrebe pe nimeni, fără un mandat, este de acord să se renunțe la aceasta.