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PSD aduce aminte de un episod din 2018, în care USR se opunea anchetării șefului SPP, aflat atunci în război cu Liviu Dragnea. Declarațiile USR-iștilor s-au întors la 180 de grade acum

PSD aduce aminte de un episod din 2018, în care USR se opunea anchetării șefului SPP, aflat atunci în război cu Liviu Dragnea. Declarațiile USR-iștilor s-au întors la 180 de grade acum
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USR declară că este necesară înființarea unei comisii parlamentare pentru verfiicarea activității directorului SPP. În 2018, PSD și ALDE au propus Parlamentului aceeași măsură, însă, atunci, USR s-a opus și anunța că verificarea activității șefului SPP nu este de competența unei comisii speciale și că inițiativa celor de la PSD și ALDE ar fi o încercare de discreditare a statului șiu a președintelui Iohannis.

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Într-un clip video publicat pe Facebook, Partidul Social Democrat expune poziționările divergente ale USR-iștilor. Imaginile prezintă discursul deputatului USR Bogdan Rodeanu, care este la al treilea mandat parlamentar, în care acesta transmite, fără echivoc, faptul că nu este de acord cu propunjerea celor de le PSD și  ALDE. În imagini, deputatul a subliniat clar că USR se opune inițiativei.

Cum se opunea USR, în 2018, verificării directorului SPP

„Verificarea activității directorului SPP nu este de competența unei comisii speciale. Nu este nevoie de înființarea unei comisii speciale în Parlament. Este încă o încercare de a discredita o altă instituție importantă a statului și pe conducătorul ei. USR va vota împotriva înființării acestei comisii”, explica Bogdan Rodeanu, în 2018.

În 2026, USR schimbă foaia: cere aducerea lui Lucian Pahonțu în fața Comisiilor de apărare

În 2026, USR se dezice de poziția adoptată în 2018. Deputatul Allen Coliban a declarat, pe 2 septembrie 2026, că USR solicită anchetarea directorului SPP, Lucian Pahonțu, de către Comisiile de apărare ale Parlamentului. Coliban a mai afirmat că este datoria USR-ului de a adresa întrebări și de a obține răspunsuri cu privire la activitatea aceluiași șef al SPP, despre care spuneau, în 2018, că nu trebuie anchetat de către o comisie specială.

Astfel, devine tot mai evident faptul că, pentru cei de la USR, discursul se schimbă odată cu interesele politice.

„USR inițiază demersurile pentru aducerea în fața Comisiilor de apărare a domnului Lucian Pahonțu. Avem această datorie de a pune întrebări și de a obține răspunsuri. Acest lucru poate fi făcut prin control civil, în cadrul comisiilor de apărare ale Parlamentului. USR inițiază aceste demersuri”, a transmis, miercuri, Allen  Coliban.

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