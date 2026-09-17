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Nicușor Dan i-a băgat pe liberali în ședință de urgență, după ce le-a desemnat candidatul pentru funcția de prim-ministru. Nicio reacție din partea PNL până la această oră

Flavius Niculescu
Nicușor Dan i-a băgat pe liberali în ședință de urgență, după ce le-a desemnat candidatul pentru funcția de prim-ministru. Nicio reacție din partea PNL până la această oră
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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 17 septembrie, pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Propunerea a venit după 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după cele două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care au eșuat în încercarea de a forma noul Executiv cu puteri depline. La aproximativ o oră după ce președintele a făcut marele anunț, nu a venit nicio reacție din partea membrilor PNL. Liberalii s-au adunat într-o ședință online, întrucât nimeni nu se află la sediul lor.

Siegfried Mureșan a acceptat pe Facebook propunerea făcută de Nicușor Dan / Președintele s-a prezentat singur la Cotroceni

Siegfried Mureșan este propunerea făcută de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR. La câteva minute după ce președintele a declarat că așteaptă confirmarea din partea europarlamentarului, a venit și reacția acestuia, printr-o postare pe Facebook.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, este singurul mesaj transmis de Siegfried Mureșan pe pagina personală de Facebook.

„Nu avem o majoritate conturată, dar desemnez persoana care are cele mai multe voturi în acest moment”

„Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză.

Am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Chiar un șef de partid mi-a spus, în privat, „asta pe România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Și nu e în regulă.

Pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele, aspirațiile, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră.

Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun, pentru poziția de prim-ministru, persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție”, a explicat Nicușor Dan în momentul în care a făcut desemnarea.

Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru a forma următorul Guvern al României

„Domnul Mureșan mi-a solicitat un timp de gândire” / „Sarcina va fi una dificilă” / „România va rămâne pe traseul pro-occidental”

„Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire, pe care îl respect. Deci, domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să mi-e confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în monitorul oficial. Oricine ar fi în poziția asta, date fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultării, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă.

În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental și va îndeplini angajamentele și, între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii”, a mai precizat președintele României.

Ce urmează după desemnarea lui Siegfried Mureșan

Articolul 103 din Constituția României menționează că, după ce a fost desemnat de președinte pentru funcția de prim-ministru, noul candidat are datoria de a cere, în termen de 10 zile, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Ulterior, în ședință comună a celor două camere, Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.

În prezent, Parlamentul României are 330 de deputați și 134 de senatori, ceea ce înseamnă că noul prim-ministru va avea nevoie de 233 de voturi pozitive pentru a prelua funcția din care a fost demis Ilie Bolojan la începutul lunii mai.

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