Prima pagină » Știri externe » Irlanda va boicota Eurovision 2027, pentru al doilea an consecutiv

Irlanda va boicota Eurovision 2027, pentru al doilea an consecutiv

Irlanda va boicota Eurovision 2027, pentru al doilea an consecutiv
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Irlanda nu va participa la Eurovision 2027 și nici nu va transmite competiția, pentru al doilea an consecutiv. Postul public irlandez RTE spune că decizia are legătură cu pierderile continue de vieți omenești din Gaza și cu criza umanitară din regiune.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Irlanda nu va participa pentru al doilea an consecutiv

RTE a anunțat joi că Irlanda nu va participa la ediția din 2027 a Eurovision, invocând situația din Gaza.

„RTE consideră că participarea Irlandei nu poate fi justificată, având în vedere pierderile de vieți omenești îngrozitoare și continue din Gaza, precum și criza umanitară de acolo, care continuă să pună în pericol viețile a numeroși civili”, a precizat postul într-un comunicat.

Irlanda a fost una dintre cele cinci țări care nu au participat la ediția din 2026, în semn de protest față de participarea Israelului. Alături de Irlanda, au boicotat competiția Islanda, Țările de Jos, Slovenia și Spania.

Postul public olandez AvroTros a anunțat, la rândul său, luna trecută, că Țările de Jos nu vor participa la Eurovision 2027.

Eurovision 2027 va avea loc în Bulgaria

RTE a anunțat că nu va transmite nici competiția din 2027. Eurovision va avea loc în orașul bulgăresc Burgas, la Marea Neagră, după ce Bulgaria a câștigat concursul pentru prima dată în luna mai.

Decizia Irlandei vine astfel înaintea ediției de anul viitor, care va reuni din nou țările participante în competiția muzicală europeană.

EBU spune că regretă decizia Irlandei

RTE l-a citat pe Martin Green, directorul Concursului Muzical Eurovision, care a declarat că Uniunea Europeană de Radio-Televiziune (EBU), organizatoarea competiției, regretă decizia postului irlandez, dar o respectă.

„Ei rămân o parte valoroasă a familiei noastre și ne vor lipsi”, a declarat Green, potrivit RTE.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Donald Trump îi va face lui Xi Jinping rara onoare de a-l primi la sosirea pe aeroport, în timpul vizitei sale la Washington
19:17
Donald Trump îi va face lui Xi Jinping rara onoare de a-l primi la sosirea pe aeroport, în timpul vizitei sale la Washington
FLASH NEWS Dronă rusească prăbușită la 4 kilometri de granița Poloniei. Donald Tusk: „A fost o explozie foarte puternică”
18:38
Dronă rusească prăbușită la 4 kilometri de granița Poloniei. Donald Tusk: „A fost o explozie foarte puternică”
FLASH NEWS Marine Le Pen susține că Franța nu mai are bani pentru a finanța Ucraina. „Putem continua să le instruim soldații, dar financiar, nu mai putem“
18:23
Marine Le Pen susține că Franța nu mai are bani pentru a finanța Ucraina. „Putem continua să le instruim soldații, dar financiar, nu mai putem“
DIPLOMAȚIE Consulatul Germaniei din Sankt Petersburg, închis de Rusia. Care sunt motivele care au dus la această decizie
18:14
Consulatul Germaniei din Sankt Petersburg, închis de Rusia. Care sunt motivele care au dus la această decizie
FLASH NEWS Erdogan ar putea candida pentru un „ultim” mandat în 2028. Pe ce dată ar putea avea loc alegerile
17:59
Erdogan ar putea candida pentru un „ultim” mandat în 2028. Pe ce dată ar putea avea loc alegerile
CONTROVERSĂ Australia și Noua Zeelandă, pe lista UE pentru statutul de „membru asociat” după anunțul făcut de Ursula von der Leyen despre Canada
17:52
Australia și Noua Zeelandă, pe lista UE pentru statutul de „membru asociat” după anunțul făcut de Ursula von der Leyen despre Canada
Mediafax
EXPLICAȚIE! Ce urmează după desemnarea premierului? Când se poate ajunge la anticipate
Digi24
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Cancan.ro
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Adevarul
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier al României. A lucrat în Bundestag și la Bruxelles
Mediafax
ANALIZĂ. Câte voturi poate strânge Guvernul Mureșan în Parlament? Unde se blochează calculele
Click
A scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!”
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Un singur impact cu un asteroid ar fi remodelat o întreagă lună marțiană
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
FLASH NEWS Ce șanse are guvernul Siegfried Mureșan să treacă de Parlament. Gândul prezintă scenariile votului de învestitură
19:29
Ce șanse are guvernul Siegfried Mureșan să treacă de Parlament. Gândul prezintă scenariile votului de învestitură
FLASH NEWS Alina Gorghiu nu vede cele 233 de voturi pentru Siegfried Mureșan: „Marea provocare de acum începe”. Ce sfaturi are pentru premierul desemnat
19:28
Alina Gorghiu nu vede cele 233 de voturi pentru Siegfried Mureșan: „Marea provocare de acum începe”. Ce sfaturi are pentru premierul desemnat
AGRICULTURĂ Focarul de pestă a micilor rumegătoare din Giulvăz, Timiș, a fost închis. Restricțiile pentru ovine și caprine rămân până în octombrie
19:18
Focarul de pestă a micilor rumegătoare din Giulvăz, Timiș, a fost închis. Restricțiile pentru ovine și caprine rămân până în octombrie
NEWS ALERT Alte cinci persoane reținute după violențele recente din Piața Victoriei urmează să compară în fața judecătorilor cu propunerea arestării preventive
19:17
Alte cinci persoane reținute după violențele recente din Piața Victoriei urmează să compară în fața judecătorilor cu propunerea arestării preventive
REACȚIE Kelemen Hunor, primul lider care anunță că votează Guvernul Mureșan. Ce compromis spune că nu va face
19:10
Kelemen Hunor, primul lider care anunță că votează Guvernul Mureșan. Ce compromis spune că nu va face
REACȚIE Prima reacție din USR după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Se poate în orice caz baza pe voturile USR în Parlament”
19:02
Prima reacție din USR după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Se poate în orice caz baza pe voturile USR în Parlament”

Cele mai noi

Trimite acest link pe