Irlanda nu va participa la Eurovision 2027 și nici nu va transmite competiția, pentru al doilea an consecutiv. Postul public irlandez RTE spune că decizia are legătură cu pierderile continue de vieți omenești din Gaza și cu criza umanitară din regiune.

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Irlanda nu va participa pentru al doilea an consecutiv

RTE a anunțat joi că Irlanda nu va participa la ediția din 2027 a Eurovision, invocând situația din Gaza.

„RTE consideră că participarea Irlandei nu poate fi justificată, având în vedere pierderile de vieți omenești îngrozitoare și continue din Gaza, precum și criza umanitară de acolo, care continuă să pună în pericol viețile a numeroși civili”, a precizat postul într-un comunicat.

Irlanda a fost una dintre cele cinci țări care nu au participat la ediția din 2026, în semn de protest față de participarea Israelului. Alături de Irlanda, au boicotat competiția Islanda, Țările de Jos, Slovenia și Spania.

Postul public olandez AvroTros a anunțat, la rândul său, luna trecută, că Țările de Jos nu vor participa la Eurovision 2027.

Eurovision 2027 va avea loc în Bulgaria

RTE a anunțat că nu va transmite nici competiția din 2027. Eurovision va avea loc în orașul bulgăresc Burgas, la Marea Neagră, după ce Bulgaria a câștigat concursul pentru prima dată în luna mai.

Decizia Irlandei vine astfel înaintea ediției de anul viitor, care va reuni din nou țările participante în competiția muzicală europeană.

EBU spune că regretă decizia Irlandei

RTE l-a citat pe Martin Green, directorul Concursului Muzical Eurovision, care a declarat că Uniunea Europeană de Radio-Televiziune (EBU), organizatoarea competiției, regretă decizia postului irlandez, dar o respectă.

„Ei rămân o parte valoroasă a familiei noastre și ne vor lipsi”, a declarat Green, potrivit RTE.