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Oamenii de știință au descoperit o nouă specie de felină, pentru prima dată în ultimii 100 de ani

Oamenii de știință au descoperit o nouă specie de felină, pentru prima dată în ultimii 100 de ani
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Pentru prima dată într-un secol, oamenii de știință au identificat o nouă specie de felină. Descoperirea a soluționat o dezbatere de lungă durată privind arborele genealogic al familiei felinelor.

Noua specie identificată, Leopardus tilcayo, este un tip de pisică-tigru — o felină sălbatică de mici dimensiuni, cu blana pătată — care trăiește în regiunea pădurilor de nori Yungas din Bolivia. Analiza a scos la iveală și o subspecie a unei alte specii de pisică-tigru, denumită Leopardus tigrinus antisuyo, care trăiește în Peru, scrie Live Science.

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Considerată anterior o pisică-tigru nordică (Leopardus tigrinus), specia L. tilcayo s-a desprins de celelalte specii de Leopardus în urmă cu 1,4 milioane de ani, potrivit studiului. Acest lucru face ca ea să fie prima specie nouă de felină actuală descoperită în peste un secol, de la descrierea pisicii de pampas uruguayene (Leopardus fasciatus) în 1923. Numele L. tilcayo face referire la denumirea folosită de localnici pentru această felină: „tilcayo”.

Descrierea speciei L. tilcayo se bazează pe doar două exemplare vii din Bolivia: un exemplar capturat și fotografiat în sălbăticie și un altul care trăiește în captivitate. Aceste feline mici cântăresc între 1,5 și 2 kilograme și ating o lungime de până la 50 de centimetri fără coadă, aceasta adăugând aproximativ 25 de centimetri. Masculul L. tilcayo aflat în captivitate, poreclit Tigrino, este „exemplarul-tip” al speciei — un individ care servește drept referință pentru întreaga specie.

„Este mai mică decât o pisică domestică”, a declarat pentru Live Science Paola Nogales-Ascarrunz, biolog și coautoare a noului studiu.

Sursă foto: Shutterstock

Un arbore genealogic al felinelor „extrem de controversat”

L. tilcayo și L. tigrinus antisuyo fac parte dintr-un arbore genealogic al pisicilor-tigru asupra căruia au existat numeroase controverse, iar noua analiză genetică a contribuit la clarificarea acestuia.

Pisica-tigru a fost descrisă pentru prima dată în 1775, în Guyana Franceză. De-a lungul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, naturaliștii europeni au întâlnit pisici-tigru în diferite țări din America de Sud și le-au atribuit denumiri de specii diferite.

În secolul al XX-lea, taxonomiștii au început să grupeze toate pisicile-tigru într-o singură specie, L. tigrinus. Speciile de pisici-tigru seamănă foarte mult între ele. Pot fi diferențiate doar prin analiza genetică sau prin mici diferențe ale desenului de pe blană.

În ultimul deceniu, tehnicile genomice moderne le-au permis oamenilor de știință să diferențieze și să valideze speciile de pisici-tigru. În 2013, oamenii de știință au împărțit pisicile-tigru în două specii, L. tigrinus fiind clasificată drept pisică-tigru nordică, iar Leopardus guttulus drept pisică-tigru sudică. Pisica-tigru estică (Leopardus emiliae) a fost propusă ca specie separată în 2017, iar pisica-tigru de pădure de nori (Leopardus pardinoides) a fost separată în 2024.

Sursă foto: Shutterstock

Cu toate acestea, existau puține date genetice despre L. tigrinus. Arborele genealogic al pisicii-tigru a fost „extrem de controversat și insuficient înțeles”, a declarat pentru Live Science Fabio Oliveira do Nascimento, taxonomist la Muzeul de Zoologie al Universității din São Paulo, Brazilia, care nu a participat la noul studiu.

În noul studiu, publicat joi (17 septembrie) în revista Current Biology, cercetătorii au secvențiat și analizat genomurile complete a 38 de probe de feline din America de Sud și America Centrală, dintre care opt proveneau de la exemplare de muzeu. Ei au examinat dinți, oase, țesut muscular, piele și blană provenite de la feline din Costa Rica, Columbia, Peru, Bolivia, Brazilia, Surinam, Guyana și Venezuela.

Comparând aceste genomuri, cercetătorii au reușit să traseze istoria acestei linii evolutive și să determine momentul în care speciile s-au separat. Ei au concluzionat că grupul denumit în mod colectiv „pisici-tigru” cuprinde, de fapt, cinci specii distincte, confirmând patru specii propuse anterior — L. guttulus, L. emiliae, L. pardinoides și L. tigrinus — și denumind o nouă specie, L. tilcayo. Echipa a identificat, de asemenea, o nouă subspecie a L. tigrinus, denumită L. tigrinus antisuyo.

Descoperirile clarifică arborele genealogic al pisicii-tigru, dezbătut de mult timp, a spus Nascimento. „Înțelegerea noastră asupra istoriei naturale, evoluției și taxonomiei acestui grup a început să devină mai clară, rezolvând întrebări vechi, dar ridicând în același timp altele noi”, a remarcat Nascimento.

Deoarece L. tilcayo este o specie nouă, oamenii de știință nu cunosc încă prea multe despre comportamentul, alimentația sau aria sa de răspândire, a spus Nogales-Ascarrunz. Următorii pași constau în obținerea unor estimări mai precise ale populațiilor și ale arealului acestei specii.

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