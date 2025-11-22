Adrian Năstase a fost operat la spitalul „Foișor”. El a suferit o intervenție destul de complicată

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la umărul drept, aceasta a fost realizată la Spitalul de Ortopedie Foișor. El a spus despre intervenție că „a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel”.

Adrian Năstase a fost supus unei operații la spitalul Foișor din Capitală

Într-o postare publică, Năstase a transmis mulțumiri întregii echipe medicale conduse de dr. Șerban Dragoș Ioveanu, managerul spitalului.

„Doresc să adresez public mulțumiri domnului doctor Șerban Dragoș loveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foișor, și echipei sale de profesioniști, pentru grija, dedicarea și profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenției chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept – o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel”, a scris fostul premier.

Adrian Năstase a precizat în postare că urmează acum o perioadă de recuperare, însă a avut parte de o echipă profesionistă care s-a ocupat de el.

„Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun.

Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient. Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate”, a mai spus acesta.

Mesajul fostului premier s-a încheiat cu mulțumiri pentru implicare și modul în care a fost gestionată situația.

„Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism și pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenție și îngrijirea post-operatorie”.