Prima pagină » Actualitate » Adrian Năstase a fost operat la spitalul „Foișor”. El a suferit o intervenție destul de complicată

Adrian Năstase a fost operat la spitalul „Foișor”. El a suferit o intervenție destul de complicată

22 nov. 2025, 18:30, Actualitate
Adrian Năstase a fost operat la spitalul „Foișor”. El a suferit o intervenție destul de complicată
Adrian Năstase | FOTO: Bogdan Dănescu - Mediafax Foto

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la umărul drept, aceasta a fost realizată la Spitalul de Ortopedie Foișor. El a spus despre intervenție că „a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel”.

Adrian Năstase a fost supus unei operații la spitalul Foișor din Capitală

Într-o postare publică, Năstase a transmis mulțumiri întregii echipe medicale conduse de dr. Șerban Dragoș Ioveanu, managerul spitalului.

„Doresc să adresez public mulțumiri domnului doctor Șerban Dragoș loveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foișor, și echipei sale de profesioniști, pentru grija, dedicarea și profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenției chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept – o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel”, a scris fostul premier.

Adrian Năstase a precizat în postare că urmează acum o perioadă de recuperare, însă a avut parte de o echipă profesionistă care s-a ocupat de el.

„Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun.

Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient. Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate”, a mai spus acesta.

Mesajul fostului premier s-a încheiat cu mulțumiri pentru implicare și modul în care a fost gestionată situația.

„Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism și pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenție și îngrijirea post-operatorie”.

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
POVESTE EXCLUSIVĂ Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”
05:00
Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
EXCLUSIV Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
07:00
Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
02:00
🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
SPORT Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
00:30
Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
EXTERNE Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
00:07
Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
EXTERNE Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
23:59
Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
TURISM Destinația tot mai frecventată de români. Un sejur de 7 zile ajunge la 2.000 de euro
22:41
Destinația tot mai frecventată de români. Un sejur de 7 zile ajunge la 2.000 de euro