Prima pagină » Actualitate » Adrian Toni Neacşu, despre etnicii maghiari la Ziua Naţională a României: „Nu am văzut nici vicepremierul, nici miniștrii, nici parlamentarii UDMR”

Adrian Toni Neacşu, despre etnicii maghiari la Ziua Naţională a României: „Nu am văzut nici vicepremierul, nici miniștrii, nici parlamentarii UDMR”

Luiza Dobrescu
01 dec. 2025, 11:54, Actualitate
Adrian Toni Neacşu, despre etnicii maghiari la Ziua Naţională a României:

Avocatul Adrian Toni Neacşu remarcă faptul că singurul etnic maghiar care s-a alăturat alaiului de oficilităţi prezente la celebrarea Zilei Naţionale a României este judecătorul Curţii Constituţionale, Csaba Asztalos. 

Fostul judecător al Consiliului Superior al Magistraturii şi-a manifestat curiozitatea în scris în legătură cu lipsa etnicilor maghiari care se află chiar în coaliţia de guvernare sau în alte funcţii din guvern.

„Dintre oficialii statului român singura persoană de etnie maghiară care pare să participe la ceremoniile de Ziua Națională din București este d-ul judecător CCR Csaba Asztalos.

În rest nu am văzut nici vicepremierul, nici miniștrii, nici parlamentarii UDMR.

La mulți ani!”, 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Csaba Asztalos, candidatul UDMR, a fost ales judecător al Curții Constituționale a României, cu 195 de voturi

Csaba Asztalos: Nu există cadru legal pentru introducerea certificatului verde. Adoptarea ordonanței de urgență ar putea să ridice semne de neconstituționalitate

