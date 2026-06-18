„Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai al românilor și restabilirea echilibrului bugetar.
Înțeleg așteptările oamenilor după mai bine de o lună și jumătate de instabilitate politică. Românii își doresc soluții și rezultate. Însă discutăm despre viitorul Guvern al României și despre direcția în care va merge țara în anii următori. Tocmai de aceea, fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate și luată în interesul pe termen lung al României”, îşi motivează Veştea întârzierea.
Premierul desemnat mai scrie, pe facebook, că îşi asumă „continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale”.
„Fără improvizații. Fără excese. Fără decizii dictate de emoție sau de grabă. Cu seriozitate și echilibru – valorile care vor defini actul de guvernare pe care îl voi conduce cu sprijinul și încrederea Parlamentului.”