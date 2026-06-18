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Adrian Veştea explică de ce întârzie cu depunerea noului cabinet şi a programului de guvernare: „Nu este momentul pentru decizii pripite”

Luiza Dobrescu
Adrian Veştea explică de ce întârzie cu depunerea noului cabinet şi a programului de guvernare:
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Premierul desemnat, Adrian Veştea, a amânat depunerea în parlament a listei cu miniştri şi a programului guvernamental pentru ziua de 22 iunie.
Potrivit surselor Gândul, acesta nu ar fi încheiat negocierile cu partidele pe ai căror membri îi „curtează” pentru a face parte din noul guvern.
Cel mai nou mesaj transmis de Veştea face apel la „seriozitate și echilibru”, ca „principii care trebuie să ne ghideze în această perioadă”.

„Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai al românilor și restabilirea echilibrului bugetar.

Înțeleg așteptările oamenilor după mai bine de o lună și jumătate de instabilitate politică. Românii își doresc soluții și rezultate. Însă discutăm despre viitorul Guvern al României și despre direcția în care va merge țara în anii următori. Tocmai de aceea, fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate și luată în interesul pe termen lung al României”, îşi motivează Veştea întârzierea.

Premierul desemnat mai scrie, pe facebook, că îşi asumă „continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale”.

„Fără improvizații. Fără excese. Fără decizii dictate de emoție sau de grabă. Cu seriozitate și echilibru – valorile care vor defini actul de guvernare pe care îl voi conduce cu sprijinul și încrederea Parlamentului.”

 

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