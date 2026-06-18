Premierul desemnat, Adrian Veştea, a amânat depunerea în parlament a listei cu miniştri şi a programului guvernamental pentru ziua de 22 iunie.

Potrivit surselor Gândul, acesta nu ar fi încheiat negocierile cu partidele pe ai căror membri îi „curtează” pentru a face parte din noul guvern.

Cel mai nou mesaj transmis de Veştea face apel la „seriozitate și echilibru”, ca „principii care trebuie să ne ghideze în această perioadă”.