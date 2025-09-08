Prima pagină » Actualitate » Advertorial. Cum poate un meșter să obțină mai mult de lucru?

Advertorial. Cum poate un meșter să obțină mai mult de lucru?

08 sept. 2025, 10:19, Actualitate
Advertorial. Cum poate un meșter să obțină mai mult de lucru?

Fie că sunteți instalator sanitar, electrician, zugrav, tâmplar, faianțar sau alt tip de executant în construcții, cu siguranță vi s-a întâmplat uneori să aveți prea mult de lucru și să nu faceți față tuturor solicitărilor, iar alteori să nu primiți deloc apeluri și să aveți pauze în activitate. Vă întrebați cum să găsiți mai mulți clienți și să vă asigurați un venit mai bun?

Deși mulți consideră că astăzi este greu să găsești meșteri, mai ales unii buni, pentru meșteri nu este deloc simplu să își asigure un venit constant. Concurența mare, clienții nesiguri care nu știu exact ce vor sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă.

Dacă și dumneavoastră sunteți meșter și doriți să atrageți mai mulți clienți și proiecte mai mari, este esențial să fiți prezent acolo unde oamenii vă caută. Iar astăzi, oamenii caută cel mai des meșteri pe internet.

Unul dintre locurile unde clienții vă pot găsi ușor este platforma Daibau , cea mai mare platformă de construcții din România, care de ani buni conectează cu succes meșterii cu cei care au nevoie de servicii. Până acum, pe platforma Daibau sunt înregistrate peste 19.000 de firme și meșteri din România, în peste 200 de categorii.
„Pe platforma Daibau utilizatorii descriu ce au nevoie, iar sistemul îi conectează cu meșteri din apropiere.”

Meșterii înregistrați pe Daibau primesc constant oferte, adică cereri de lucru, și nu le rămâne decât să aleagă proiectele care le convin și să stabilească detaliile colaborării cu clientul. După finalizarea lucrării, beneficiarii pot lăsa o recenzie, ceea ce le oferă meșterilor buni șansa de a se evidenția în fața concurenței și de a primi mai multe comenzi pe viitor. Se știe că o recenzie bună este cea mai bună reclamă.

Dacă sunteți meșter, iată cum puteți atrage cât mai mulți clienți și oferte:

Cum poate un electrician să găsească lucrări noi?

Dacă sunteți electrician și căutați clienți noi, vă puteți înregistra pe platforma Daibau și veți primi cereri concrete de lucru din zona dumneavoastră.
Pentru mai multe cereri, este important să: menționați clar serviciile oferite – de la reparații simple până la instalații complete. Actualizați-vă profilul pe platforma Daibau și adăugați cât mai multe informații detaliate. Când primiți o cerere, răspundeți cât mai rapid. În special la defecțiunile electrice, clienții au nevoie de intervenția urgentă a unui electrician. O reacție rapidă lasă o impresie bună și vă oferă un avantaj față de concurență.

Cum poate un meșter de fațade să obțină mai mult de lucru?

Pe Daibau există o categorie specială dedicată meșterilor de fațade, unde vă puteți înscrie și primi constant cereri de proiecte, fie pentru case, fie pentru clădiri cu mai multe etaje.
Lucrările de fațadă sunt investiții mari, iar clienții sunt de obicei foarte atenți la experiența meșterului.
„Arătați clienților cum lucrați. Încărcați fotografii de calitate cu lucrările anterioare.”

Nu uitați să adăugați fotografii ale lucrărilor anterioare și să scrieți o scurtă descriere a proiectelor realizate. Clienții vor să vadă cum lucrați și că sunteți de încredere. Pe profilul dumneavoastră Daibau menționați ce tipuri de fațade oferiți, dacă dețineți sau nu schelă, dacă aveți experiență cu clădiri cu mai multe etaje și alte informații similare.

Cum poate un instalator sanitar să obțină lucrări noi?

Pe Daibau se postează lunar numeroase cereri pentru lucrări de instalații sanitare. Odată înregistrați, veți primi solicitările direct pe e-mail.
Instalatorii sunt solicitați 24/7, de aceea e important să menționați dacă faceți intervenții de urgență cum sunt schimbare de țevi, desfundare de scurgeri, montaj de obiecte sanitare, instalare de boilere etc. Oamenilor le trebuie, de obicei, un instalator sanitar în momentul vorbirii, de aceea, fiți pe fază. Viteza de reacție este un mare avantaj în acest domeniu.

Comunicarea prietenoasă vă va aduce un plus în fața concurenței.

Cum poate un zugrav să găsească lucrări noi?

Zugravii se pot înregistra pe Daibau, își pot completa profilul și vor primi cereri pentru vopsit și finisaje din zona lor.
Este important să încărcați poze „înainte și după”, să precizați dacă oferiți și gletuire, tehnici decorative (sahara, stucco veneziano etc.), curățarea spațiului și protejarea mobilierului. Clienții apreciază meșterii ordonați și atenți la detalii.

Și nu uitați. Un client mulțumit este cea mai bună recomandare. După lucrare, rugați clientul să lase o recenzie – aceasta este cea mai bună recomandare.

Cum poate un faianțar să obțină lucrări noi?

Pe platforma Daibau există o categorie pentru faianțari, unde vă puteți înregistra și conecta cu clienți care au nevoie de lucrări de tipul montării plăcilor ceramice.
Faianțarii sunt foarte căutați, dar concurența e mare. Un profil complet pe Daibau, cu fotografii din bucătării, băi sau terase, inclusiv cu plăci mari ori mozaic, va atrage clienți.
Menționați dacă faceți și demontarea plăcilor vechi, pregătirea suportului, tăieturi la 45°. Un profil de calitate înseamnă mai multe cereri.

Fiți clari în comunicare: dați prețuri precise, spuneți când puteți începe și cât durează lucrarea. Clienții apreciază termenele clare, mai ales că după faianțar vin alți meșteri.

Cum poate un tâmplar să găsească lucrări noi?

Și tâmplarii se pot înscrie pe Daibau și primi cereri pentru mobilier la comandă sau alte lucrări de tâmplărie.
Deși mulți clienți vin prin recomandări, un profil complet vă poate aduce și mai mulți. În profil e cel mai bine să specificați materialele folosite, timpul mediu de execuție, dacă luați măsuri pe teren, dacă faceți transport și montaj. Clienții sunt mai interesați când beneficiază de toate serviciile într-un singur loc.

Peste 200 de categorii de lucrări în construcții

Pe platforma Daibau nu sunt căutați doar electricieni, faianțari, instalatori, zugravi, montatori de gresie și faianță sau tâmplari. Aici își găsesc lucrări și meșteri pentru acoperiș, instalatori de sisteme de încălzire și aer condiționat, dulgheri, fierari, rigipsari și meșteri din peste 200 de categorii.

Indiferent de domeniul de construcții în care activați, este suficient să vă înregistrați în categoria potrivită, iar cererile din partea clienților vor începe să apară.

Astăzi nu mai este nevoie să așteptați recomandările altora. Cu ajutorul platformei digitale Daibau, clienții ajung direct la dumneavoastră.

Citește și

ACTUALITATE Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ”
11:43
Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ”
SPORT Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off”
11:35
Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off”
ACTUALITATE Limba română: Ce înseamnă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram”. Puţini ştiu
11:14
Limba română: Ce înseamnă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram”. Puţini ştiu
ACTUALITATE Noi lucrări la rețeaua de termoficare. Zeci de blocuri și instituții din București rămân temporar fără apă CALDĂ
11:12
Noi lucrări la rețeaua de termoficare. Zeci de blocuri și instituții din București rămân temporar fără apă CALDĂ
SPORT Gigi Becali: „O să-l iau liber”. Planul patronului FCSB pentru jucătorul pe care îl vrea cu orice preț
10:53
Gigi Becali: „O să-l iau liber”. Planul patronului FCSB pentru jucătorul pe care îl vrea cu orice preț
POLITICĂ Ministrul Apărării vrea ca responsabilii din DGIA, care știau de militarii mercenari din Congo și de armele aduse în țară, să răspundă cu funcția
10:24
Ministrul Apărării vrea ca responsabilii din DGIA, care știau de militarii mercenari din Congo și de armele aduse în țară, să răspundă cu funcția
Mediafax
ANM: Atenționare de Cod galben de ploi și vânt în mai multe zone din țară
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Cancan.ro
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Adevarul
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Mediafax
Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei
Click
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Zeci de mașini din beton vor fi puse pe fundul oceanului pentru a se transforma în recife de corali. Cum arată instalația unică în lume
Digi24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Cancan.ro
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
KanalD
Preț carburanți luni, 8 septembrie 2025: Săptămâna începe cu prețuri mai mari la benzină și motorină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
România a pierdut un maestru al muzicii! Toți românii l-au iubit. Marele Julio Iglesias se înclina în fața lui
Evz.ro
Mercenarul lui Călin Georgescu aruncă în aer serviciile secrete. Scandal fără precedent
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de curând și tătic!
RadioImpuls
VVIDEO Ce a făcut Naomi când a văzut imaginile cu Andrei și Alexandrina? Nimeni nu se aștepta la un asemenea gest. Cei care au văzut scena cu concurenta din Casa Iubirii sunt înmărmuriți. Momentul viral pe care nimeni nu-l explică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele metale sunt mai conductive decât altele?
EXTERNE TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
11:42
TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
UPDATE ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
11:29
ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
POLITICĂ „Ambasadorul Muraru se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump” / AUR îl vrea rechemat la București pe Andrei Muraru / Care sunt motivele
11:05
„Ambasadorul Muraru se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump” / AUR îl vrea rechemat la București pe Andrei Muraru / Care sunt motivele
VIDEO Delirul lingușirii: Gabriel Liiceanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Moise!!!
10:45
Delirul lingușirii: Gabriel Liiceanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Moise!!!
EXTERNE OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul
10:36
OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul
ACTUALITATE Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
10:10
Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025