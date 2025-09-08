Advertorial. Cum poate un meșter să obțină mai mult de lucru?

Fie că sunteți instalator sanitar, electrician, zugrav, tâmplar, faianțar sau alt tip de executant în construcții, cu siguranță vi s-a întâmplat uneori să aveți prea mult de lucru și să nu faceți față tuturor solicitărilor, iar alteori să nu primiți deloc apeluri și să aveți pauze în activitate. Vă întrebați cum să găsiți mai mulți clienți și să vă asigurați un venit mai bun?

Deși mulți consideră că astăzi este greu să găsești meșteri, mai ales unii buni, pentru meșteri nu este deloc simplu să își asigure un venit constant. Concurența mare, clienții nesiguri care nu știu exact ce vor sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă.

Dacă și dumneavoastră sunteți meșter și doriți să atrageți mai mulți clienți și proiecte mai mari, este esențial să fiți prezent acolo unde oamenii vă caută. Iar astăzi, oamenii caută cel mai des meșteri pe internet.

Unul dintre locurile unde clienții vă pot găsi ușor este platforma Daibau , cea mai mare platformă de construcții din România, care de ani buni conectează cu succes meșterii cu cei care au nevoie de servicii. Până acum, pe platforma Daibau sunt înregistrate peste 19.000 de firme și meșteri din România, în peste 200 de categorii.

„Pe platforma Daibau utilizatorii descriu ce au nevoie, iar sistemul îi conectează cu meșteri din apropiere.”

Meșterii înregistrați pe Daibau primesc constant oferte, adică cereri de lucru, și nu le rămâne decât să aleagă proiectele care le convin și să stabilească detaliile colaborării cu clientul. După finalizarea lucrării, beneficiarii pot lăsa o recenzie, ceea ce le oferă meșterilor buni șansa de a se evidenția în fața concurenței și de a primi mai multe comenzi pe viitor. Se știe că o recenzie bună este cea mai bună reclamă.

Dacă sunteți meșter, iată cum puteți atrage cât mai mulți clienți și oferte:

Cum poate un electrician să găsească lucrări noi?

Dacă sunteți electrician și căutați clienți noi, vă puteți înregistra pe platforma Daibau și veți primi cereri concrete de lucru din zona dumneavoastră.

Pentru mai multe cereri, este important să: menționați clar serviciile oferite – de la reparații simple până la instalații complete. Actualizați-vă profilul pe platforma Daibau și adăugați cât mai multe informații detaliate. Când primiți o cerere, răspundeți cât mai rapid. În special la defecțiunile electrice, clienții au nevoie de intervenția urgentă a unui electrician. O reacție rapidă lasă o impresie bună și vă oferă un avantaj față de concurență.

Cum poate un meșter de fațade să obțină mai mult de lucru?

Pe Daibau există o categorie specială dedicată meșterilor de fațade, unde vă puteți înscrie și primi constant cereri de proiecte, fie pentru case, fie pentru clădiri cu mai multe etaje.

Lucrările de fațadă sunt investiții mari, iar clienții sunt de obicei foarte atenți la experiența meșterului.

„Arătați clienților cum lucrați. Încărcați fotografii de calitate cu lucrările anterioare.”

Nu uitați să adăugați fotografii ale lucrărilor anterioare și să scrieți o scurtă descriere a proiectelor realizate. Clienții vor să vadă cum lucrați și că sunteți de încredere. Pe profilul dumneavoastră Daibau menționați ce tipuri de fațade oferiți, dacă dețineți sau nu schelă, dacă aveți experiență cu clădiri cu mai multe etaje și alte informații similare.

Cum poate un instalator sanitar să obțină lucrări noi?

Pe Daibau se postează lunar numeroase cereri pentru lucrări de instalații sanitare. Odată înregistrați, veți primi solicitările direct pe e-mail.

Instalatorii sunt solicitați 24/7, de aceea e important să menționați dacă faceți intervenții de urgență cum sunt schimbare de țevi, desfundare de scurgeri, montaj de obiecte sanitare, instalare de boilere etc. Oamenilor le trebuie, de obicei, un instalator sanitar în momentul vorbirii, de aceea, fiți pe fază. Viteza de reacție este un mare avantaj în acest domeniu.

Comunicarea prietenoasă vă va aduce un plus în fața concurenței.

Cum poate un zugrav să găsească lucrări noi?

Zugravii se pot înregistra pe Daibau, își pot completa profilul și vor primi cereri pentru vopsit și finisaje din zona lor.

Este important să încărcați poze „înainte și după”, să precizați dacă oferiți și gletuire, tehnici decorative (sahara, stucco veneziano etc.), curățarea spațiului și protejarea mobilierului. Clienții apreciază meșterii ordonați și atenți la detalii.

Și nu uitați. Un client mulțumit este cea mai bună recomandare. După lucrare, rugați clientul să lase o recenzie – aceasta este cea mai bună recomandare.

Cum poate un faianțar să obțină lucrări noi?

Pe platforma Daibau există o categorie pentru faianțari, unde vă puteți înregistra și conecta cu clienți care au nevoie de lucrări de tipul montării plăcilor ceramice.

Faianțarii sunt foarte căutați, dar concurența e mare. Un profil complet pe Daibau, cu fotografii din bucătării, băi sau terase, inclusiv cu plăci mari ori mozaic, va atrage clienți.

Menționați dacă faceți și demontarea plăcilor vechi, pregătirea suportului, tăieturi la 45°. Un profil de calitate înseamnă mai multe cereri.

Fiți clari în comunicare: dați prețuri precise, spuneți când puteți începe și cât durează lucrarea. Clienții apreciază termenele clare, mai ales că după faianțar vin alți meșteri.

Cum poate un tâmplar să găsească lucrări noi?

Și tâmplarii se pot înscrie pe Daibau și primi cereri pentru mobilier la comandă sau alte lucrări de tâmplărie.

Deși mulți clienți vin prin recomandări, un profil complet vă poate aduce și mai mulți. În profil e cel mai bine să specificați materialele folosite, timpul mediu de execuție, dacă luați măsuri pe teren, dacă faceți transport și montaj. Clienții sunt mai interesați când beneficiază de toate serviciile într-un singur loc.

Peste 200 de categorii de lucrări în construcții

Pe platforma Daibau nu sunt căutați doar electricieni, faianțari, instalatori, zugravi, montatori de gresie și faianță sau tâmplari. Aici își găsesc lucrări și meșteri pentru acoperiș, instalatori de sisteme de încălzire și aer condiționat, dulgheri, fierari, rigipsari și meșteri din peste 200 de categorii.

Indiferent de domeniul de construcții în care activați, este suficient să vă înregistrați în categoria potrivită, iar cererile din partea clienților vor începe să apară.

Astăzi nu mai este nevoie să așteptați recomandările altora. Cu ajutorul platformei digitale Daibau, clienții ajung direct la dumneavoastră.