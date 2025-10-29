Străzile Bucureștiului devin, de la an la an, pline de „popice” galbene, sau negre, de multe ori extrem de supărătoare pentru traficul bucureștean. Este vorba de celebrii stâlpișori de separare a benzilor, considerați inutili de către mulți șoferi. Mai mult, pentru montarea lor, Municipalitatea cheltuie foarte mulți bani. Primăria Capitalei a montat în 2024 mii de stâlpișori, fie de plastic, fie metalici, atât de direcționare cât și de separare a sensurilor, cu suma de aproximativ 2,4 milioane de lei. Pentru 2025, PMB intenționează să monteze în continuare mii de stâlpișori, cu aproximativ 1,6 milioane de lei. De asemenea, și primăriile de sector se întrec în montarea acestor dispozitive. De exemplu, la Sectorul 1, un stâlp de plastic „sare” de 160 de lei bucata, iar cei metalici ajung și ei la 230-240 de lei. De asemenea, în 2024, Primăria Sectorului 2 a cheltuit 1 milion de lei pe stâlpișori.

Gândul a solicitat tuturor primăriilor din București costurile privind achiziția și montarea de stâlpișori pe străzile din Capitală. „Campioană” este Primăria Capitalei, cu aproximativ 4 milioane de lei în 2024 și 2025.

Cum cheltuie Primăria Capitalei banii pe stâlpișori

„Administrația Străzilor are în derulare Acorduri-Cadru și Contracte Subsecvente privind „Proiectare și execuție semnalizare rutieră orizontală și verticală pe străzi aflate în Municipiul București, Sector 1 și 2 / Lot 1 și Lot 2”. În baza acestora au fost montate stâlpi de delimitare trotuar, precum și separatoare de sens pentru delimitarea benzilor unice dedicate transportului public de călători”, se arată într-un răspuns al Primăriei Capitalei, la solicitarea Gândul.

Potrivit sursei citate, în anul 2024 au fost realizate următoarele lucrări:

Stâlpi flexibili pentru delimitare și direcționare: 424 bucăți , valoare 96.687,47 lei (aproximativ 80 de lei bucata, cu tot cu TVA);

, valoare (aproximativ 80 de lei bucata, cu tot cu TVA); Stâlpi metalici de delimitare acces, secțiune rotundă: 508 bucăți , valoare 1.678.464,79 lei (aproximativ 250 de lei bucata);

, valoare (aproximativ 250 de lei bucata); Stâlpi metalici de delimitare acces, secțiune pătrată: 282 bucăți , valoare 102,86 lei (aproximativ 300 de lei bucata , cu tot cu TVA);

, valoare (aproximativ , cu tot cu TVA); Separatoare de sens (1 separator = 1 m): 639 m, valoare 436,47 lei (aproximativ 260 de lei, cu tot cu TVA).

Astfel, Primăria Capitalei a cheltuit în 2024 aproape 2,4 milioane de lei, cu tot cu TVA.

Pentru anul 2025, Primăria Capitalei are prevăzute următoarele lucrări:

Stâlpi flexibili pentru delimitare și direcționare: 181 bucăți , valoare 265.961,04 lei ;

, valoare ; Stâlpi metalici de delimitare acces, secțiune rotundă: 119 bucăți , valoare 986.170,98 lei ;

, valoare ; Stâlpi metalici de delimitare acces, secțiune pătrată: 250 bucăți, valoare 807,50 lei.

Astfel, în 2025, Primăria Capitalei va mai cheltui aproape 1,6 milioane de lei, cu tot cu TVA.

Sectorul 1, peste 2.700 de stâlpi montați din 2024 până în prezent

„În perioada 2024 – 2025, până la data transmiterii acestui răspuns, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 a montat 2.788 stâlpi de delimitare rutieră. Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 a montat următoarele tipuri de stâlpi de delimitare rutieră:

Stâlpi pentru delimitarea accesului pietonal:

858 stâlpi din mase plastice, cu secțiune hexagonală și folie reflectorizantă, clasa I, preț 148,21 lei/bucata, fără TVA (aproximativ 170 de lei cu TVA);

cu TVA); 686 stâlpi metalici (secțiune rotundă), preț 204,04 lei/bucată, fără TVA (aproximativ 240 de lei bucata);

bucata); Stâlpi pentru delimitare și direcționare (pe carosabil): 244 stâlpi flexibili, preț 123, 98 lei/bucată, fără TVA (140 de lei bucata)”, transmite Primăria Sectorului 1, la solicitarea Gândul.

Astfel, Primăria Sectorului 1 a cheltuit aproximativ 514.000 de lei pentru stâlpișori în perioada 2024 – prezent.

„Până la sfârșitul anului 2025, instituția noastră mai are în plan montarea a 550 de stâlpi pentru delimitarea accesului pietonal, dintre care 450 de stâlpi din mase plastice, cu secțiune hexagonală și folie reflectorizantă clasa I și 100 de stâlpi metalici (secțiune rotundă). Finalizarea lucrărilor va depinde, însă, și de condițiile meteorologice”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Sector 1.

Primăria Sector 2 – 1 milion de lei pe stâlpi

„În baza acordului-cadru având ca obiect „Proiectare și execuție semnalizare rutieră orizontală și verticală pe străzile aflate în administrarea Sectorului 2 al Municipiului București”, derulat de Compartimentul Parcări și Sistematizare Rutieră, au fost montați:

În cursul anului 2024, un număr de 212 stâlpi flexibili pentru delimitare și direcționare și un număr de 2.426 stâlpi metalici pentru delimitare acces;

De la începutul anului 2025 până în prezent, un număr de 10 stâlpi flexibili pentru delimitare și direcționare și un număr de 350 stâlpi metalici pentru delimitare acces – reprezentând înlocuirea unor elemente aflate în garanție și finalizarea unor lucrări începute în 2024”, se arată într-un răspuns oferit de reprezentanții Primăriei Sector 2.

Potrivit sursei citate, au fost montate două tipuri de stâlpișori:

stâlpi flexibili pentru delimitare și direcționare, în valoare totală de 429.04 lei fără TVA (anul 2024); în valoare totală de 1.954.20 lei fără TVA (achitate în anul 2025, pentru lucrări începute în 2024).

lei fără TVA (anul 2024); în valoare totală de lei fără TVA (achitate în anul 2025, pentru lucrări începute în 2024). stâlpi metalici pentru delimitare acces, în valoare totală de 686,62 lei fără TVA (anul 2024); în valoare totală de 96.904,50 lei fără TVA (achitate în anul 2025, pentru lucrări începute în 2024).

În total, Primăria Sectorului 2 a cheltuit aproape 1 milion de lei din 2024 și până în prezent, iar mare parte din această sumă este atribuită de fosta administrație.

„Până la sfârșitul anului 2025, Primăria Sectorului 2 nu va monta noi stâlpișori de delimitare. Totodată, acolo unde este posibil, stâlpișorii existenți vor fi înlocuiți cu amenajări de spații verzi și plantări de arbori, iar noile proiecte de sistematizare vor urmări protejarea pietonilor și prevenirea parcării pe trotuare prin soluții urbanistice care favorizează extinderea spațiilor verzi”, mai transmit reprezentanții Primăriei Sectorului 2.

Câți stâlpișori a montat Primăria Sectorului 3

„Potrivit Raportului de activitate din anul 2024, Primăria Sectorului 3 a montat 21 de stâlpișori pe raza Sectorului 3. Aceștia au fost instalați de către echipele din cadrul Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, în funcție de necesitate și de solicitările primite. În anul 2025 nu s-au instalat astfel de dispozitive, montarea în exces a stâlpișorilor antiparcare nefiind o soluție eficientă pentru gestionarea parcării și având impact negativ asupra aspectului urban al Sectorului 3”, se arată într-un răspuns transmis de reprezentanții Primăriei Sector 6, la solicitarea Gândul.

Primăria Sectorului 6, 4.400 de stâlpi din 2024 până în prezent

În ceea ce privește Sectorul 6, numărul total de stâlpișori montați în anul 2024 este de 3.963 de bucăți, iar în 2025 – până la data aceasta – este de 4.400 de bucăți.

„Stâlpișorii ornamentali pentru delimitarea traficului pietonal sunt confecționați în cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU 6) și montați în regie proprie. Stâlpișorii flexibili sunt achiziționați și montați în baza unui contract încheiat cu Compania Municipală Managementul Traficului București și cu DNC Trafic. Și aceștia din urmă sunt montați de către personalul ADPDU 6. Costurile de achiziție și montaj sunt cuprinse între 66 de lei + TVA și 119 lei + TVA (aproximativ 140 de lei cu TVA – n.r.)”, transmit reprezentanții Primăriei Sectorului 6.

Potrivit sursei citate, numărul de stâlpi flexibili care urmează să fie montați până la sfârșitul anului 2025 este de aproximativ 600, bugetul alocat fiind de 89.298 lei (TVA inclus).

Până la ora publicării acestui articol, primăriile Sector 4 și Sector 5 nu ne-au transmis care sunt costurile acestor instituții pentru montarea de stâlpișori. Pe măsură ce vor fi transmise, informațiile vor fi integrate în cadrul acestui articol.

Revenind la companiile care au contracte cu Primăria Capitalei, pentru stâlpișori și marcaje rutiere, acestea sunt: Vesta Investment și Anduna ServMob.

În anul 2024, Vesta, cu sediul în Otopeni, a avut o cifră de afaceri de peste 87 de milioane de lei și un profit de aproape 16 milioane de lei.

și un profit de aproape De asemenea, Anduna ServMob a avut în 2024 o cifră de afaceri de peste 34 de milioane de lei și un profit de 7,8 milioane de lei.

Șoferii nu văd cu ochi buni „popicele” de pe străzi

Pe străzile din București, cei mai mulți șoferi spun că stâlpișorii sunt inutile, sau că sunt surse de cheltuit banii publici.

Pe de altă parte, primăriile nu explică ce utilitate au aceste dispozitive, nu prezintă studii comparative privind eficiența lor, în sensul în care ar conduce la o mai bună fluidizare a circulației într-un oraș foarte poluat și sufocat de trafic.

