Nicolae Oprea
14 oct. 2025, 12:30, Actualitate
Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind reglementarea programului orar de desfășurare a activităților de aprovizionare, de curierat și celor specifice de salubrizare pe teritoriul Municipiului București.

Prin acest proiect, Primăria Capitalei vrea să interzică circulația și staționarea autovehiculelor destinate aprovizionării cu marfă, activităților de curierat și serviciilor de salubrizare, pe raza Municipiului București, în intervalele orare 07:00 – 10:00 și 16:00 – 19:00.

„Traficul din București este una dintre cele mai mari provocări ale administrației locale și, în același timp, o sursă permanentă de nemulțumire pentru cetățeni. Avem astăzi peste 1,7 milioane de mașini înmatriculate în Capitală și alte aproximativ 300.000 care intră zilnic din județele limitrofe. Este evident că acest oraș nu mai poate susține un asemenea volum de trafic fără măsuri clare de prioritizare. De aceea, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, am analizat datele și am decis să propunem dezbaterii publice și apoi Consiliului General o măsură concretă: interzicerea circulației, în intervalele de vârf, a mașinilor care nu au un rol esențial în acele momente ale zilei. Nu este o măsură împotriva agenților economici sau a operatorilor de salubritate, ci una în favoarea cetățenilor. Această măsură, odată pusă în practică, va elibera din trafic 150.000 de mașini. Intervalele orare 7:00-10:00 și 16:00-19:00 trebuie să fie dedicate bucureștenilor care merg la serviciu și care duc și aduc copiii de la școală”, a precizat primarul general interimar.

Un curier aflat pe un scuter asteapta schimbarea culorii semaforului intr-o intersectie intens circulata, vineri, 28 martie 2025 in Bucuresti. ALEXANDRA PANDREA/GMN via MEDIAFAX FOTO

Potrivit PMB, acesta este scopul măsurii:

  • fluidizarea traficului în orele de vârf;
  • creșterea siguranței rutiere în zonele intens pietonale și în perimetrele protejate;
  • reducerea poluării (emisii, praf, zgomot);
  • asigurarea continuității serviciilor publice și a lanțurilor de aprovizionare în condiții previzibile și cu impact minim;
  • alinierea la bune practici din alte municipii mari din România și capitale europene;

Amenzi între 3.000 și 5.000 de lei

„Încălcarea prevederilor va constitui contravenție și va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, aplicate de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, de polițiile locale de sector și de personalul împuternicit de Primarul General, în condițiile legii”, se arată în comunicatul PMB.

Excepțiile de la interdicție

Sunt exceptate de la această măsură, fără a necesita derogare prealabilă, autovehiculele aflate în misiune ale serviciilor de urgență și ordine publică – ISU/IGSU (pompieri), SMURD, ambulanțe publice și private, Poliția Română (inclusiv Poliția Rutieră), Jandarmeria Română, Poliția Locală, în misiune, atunci când se află în misiune.Sunt exceptate și structurile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, inclusiv Poșta militară, în misiune, precum și serviciile de intervenție tehnico-edilitare pentru avarii sau urgențe – operatori de utilități publice (energie electrică, gaze, termoficare, apă‑canal, salubrizare stradală, telecomunicații) și administratorul drumului, pe durata intervenției.

De asemenea, sunt exceptate activitățile de deszăpezire, combaterea poleiului, degajarea carosabilului, transportul materialelor antiderapante și utilizarea utilajelor speciale de iarnă. Totodată, se exceptează transportul de medicamente, produse sanguine, organe sau țesuturi pentru transplant, consumabile critice pentru unități medicale, precum și aprovizionarea de urgență a acestora.

Proiectul este în dezbatere public, iar ca să intre în vigoare, trebuie aprobat în Consiliul General al Municipiului București.

