Băluţă, validat de conducerea PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Marcel Ciolacu va candida la președinția CJ Buzău

Edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a primit, marţi, votul Consiliului Politic Naţional al PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Potrivit unor surse din PSD, Daniel Băluţă a fost validat cu unanimitate de voturi de CPN pentru această candidatură.

UPDATE: „Bucureștiul are nevoie să intre într-un proces de depanare”

Daniel Băluță a declarat că intră în această cursă cu lecția pe care a învățat-o din meseria lui, anume cea de medic.

„Aș vrea să încep cu o lecție personală pe care am învățat-o din meseria mea, aceea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu poți să te apuci să-i faci planuri de viitor. Întâi tratezi ceea ce doare, stabilizezi starea generală și redai sănătatea. Abia atunci poți să clădești mai departe, abia atunci te gândești la ceea ce urmează. La fel este și un oraș. Bucureștiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcționeze zi de zi și să nu mai fie un șantier continu”, a declarat el.

UPDATE: Candidatura lui Băluță și Ciolacu, validate de Consiliul Politic Națioanal al PSD

Candidaturile lui Daniel Băluță și Marcel Ciolacu au fost validate marți de Consiliul Politic Națioanal al Partidului Social-Democrat (PSD).

Anunțul a fost făcut de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la finalul Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat reunit marți, în sistem hibrid.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, este candidatul social-democraților la Primăria Capitalei, iar Marcel Ciolacu va candida la președinția Consiliului Județean Buzău.

Sorin Grindeanu a mai anunțat că în celelalte 12 localități, un oraș, Găești, și 11 comune, PSD va propune candidați, iar lista va fi definitivată în perioada următoare.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus luni pe Daniel Băluţă drept candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, iar candidatura trebuie să fie validată de CNP, a anunțat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Am avut o şedinţă împreună cu colegii din conducerea organizaţiei Bucureşti, preşedinţii de sectoare, primarii de sectoare. Urmare a acestei şedinţe şi urmare a deciziei pe care o ştiţi deja anunţată de doamna Gabi Firea în urmă cu două zile, mâine, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, vom înainta propunerea pe care organizaţia de Bucureşti a făcut-o azi – şi anume ca Daniel Băluţă să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipiului Bucureşti”, a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Daniel Băluță va prelua, de asemenea, funcţia de preşedinte al PSD Bucureşti.

