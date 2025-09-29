Agenția rusă de presă TASS notează că Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost depășit de partidele de opoziție la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Jurnaliștii au adunat toate voturile obținute de partidele de opoziție în urma scrutinului, dar precizează că, în diaspora, PAS a întrecut opoziția.

„Partidele de opoziție din Republica Moldova, inclusiv Blocul Patriotic, care susține restabilirea legăturilor cu Rusia, au întrecut Partidul Acțiune și Solidaritate, fondat de președintele Maia Sandu, la alegerile parlamentare, după numărarea voturilor din țară”, scrie TASS.

Partidul de guvernăm ânt a ob a ob ținut 44,13% din voturi. Blocul Patriotic a primit 28,25%, blocul pro-european Alternativ – 9,22%, Partidul Nostru – 6,35%, iar Democrația Acasă – 5,72%. Per total, partidele de opoziție au obținut 49,54%.

secțiile de votare din străinătate Partidul lui Maia Sandu a reușit să obțină un rezultat favorabil datorită votului la în mare parte în Occident, ob țin ând 49,71% din voturi, cu 98,55% din buletinele de vot de la toate sec țiile de votare numărate, opoziția primind 44,38% din voturi, mai notează TASS.

Igor Dodon : „ Partidul Acțiunii și Solidarității a pierdut aceste alegeri ”

Anterior, liderii Blocului Patriotic au revendicat victoria opoziției la alegerile din Republica Moldova și au lansat un miting în apropierea clădirii Comisiei Electorale Centrale, cerând evitarea oricăror falsificări în timpul numărării voturilor, a relatat un corespondent TASS.

Fostul președinte Igor Dodon, care conduce Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a declarat în fața adunării că „Partidul Acțiunii și Solidarității a pierdut aceste alegeri și, deocamdată, nu are majoritatea parlamentară, în timp ce opoziția a câștigat”.

Potrivit lui Dodon, aceasta înseamnă că opoziția își poate uni eforturile și poate forma majoritatea parlamentară.

