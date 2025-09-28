În data de 23 septembrie 2025 a fost înregistrată o premieră în ceea ce privește implicarea Inteligenței Artificiale (AI) în viața societății. În administrația publică din Albania, un program de inteligență artificială AI – „Diella”, dezvoltat în cooperare cu Microsoft – a fost numit ministru al Achizițiilor Publice și, totodată, a susținut un discurs inaugural în Parlamentul Albaniei.

În România, cel puțin deocamdată, nu a existat o astfel de „mutare-surpriză” la nivel guvernamental, dar Inteligența Artificială a devenit parte integrantă din viața de zi cu zi a românilor. Numai că beneficiile vin la pachet și cu riscuri direct proporționale.

Unul din semnele de întrebare apărute, de mai mult timp, este cel referitor la „capacitatea” Inteligenței Artificiale de a discrimina.

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – membru al Consiliului Național al Discriminării (CNCD) – a analizat un astfel de scenariu și a punctat că, de-a lungul timpului, au existat și experimente AI care nu au avut rezultatele scontate, ba chiar din contră.

„Într-adevăr, au fost experimente care nu au dus la rezultatele scontate, sau, din diverse motive, au fost închise. Amintesc aici de Bob și Alice, sistemele de AI care și-au creat un limbaj propriu și au început să comunice, într-un limbaj inventat de ei sau de programul de software bazat pe AI de citire a CV-urilor care s-a dovedit a fi sexist, rasist sau părtinitor”, a declarat Cristian Jura.

„Mesaje cu conținut antisemit, vulgar și cu tentă extremistă”

Cristian Jura s-a referit și la alte experimente Inteligența Artificială care au avut ca rezultat postări cu caracter rasist sau xenofob și chiar planuri de „control al umanității”.

„Nu trebuie să uităm, spre exemplu, de experimentul GPT-4chan, care a avut în jur de 15.000 de postări, unele cu un conținut rasist sau xenofob – experiment care a fost închis, de AI Hugging Face, de un alt experiment restricționat, asistentul Watson de la IBM – care permite oricărui utilizator să își construiască propriul chatbot -, ca să nu mai discutăm de ChaosGPT care a imaginat un plan de control al umanității pentru a prelua controlul.

În aceeași categorie intră HR-ul bazat pe AI de la o compania de share riding sau programele care generează fotografii, BisericaGPT sau chiar justiția bazată pe AI, inclusiv chatbot -ul Tay – care a publicat comentarii rasiste și teorii ale conspirației pe Twitter.

Inclusiv Grok al lui Elon Musk, chiar în 2025, a generat mesaje cu conținut antisemit, vulgar și cu tentă extremistă”, a mai spus Cristian Jura, membru CNCD.

„În SUA, China sau alte state care au dezvoltat programe de IA nu există reglementări”

În astfel de condiții, reglementările legale în ceea ce privește Inteligența Artificială ar trebui extinse la nivel mondială, pentru că – precizează Cristian Jura – deocamdată există astfel de reglementări doar în Europa, la nivelul Uniunii Europene și Consiliului Europei.

„Este foarte important să menționez că există reglementări doar în Europa, la nivelul Uniunii Europene și a Consiliului Europei. În Statele Unite, China sau alte state care au dezvoltat programe de AI nu există reglementări.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, de la 1 august 2024, a intrat în vigoare oficial Regulamentul (UE) 2024/1689 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2024 de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (Regulamentul AI).

În limba engleză îl întâlnim sub denumirea de AI Act.

AI Act se va aplica etapizat. Din februarie o parte dintre cerințele noului act legislativ au devenit obligatorii, iar abia din august 2026 vor intra în vigoare toate normele impuse asupra tehnologiilor de inteligență artificială”, a mai declarat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

„Deocamdată, Convenția cadru nu este ratificată”

La nivelul Consiliului Europei s-a adoptat o Convenție cadru privind AI, drepturile omului, democrația și statul de drept și a fost deschisă spre semnare la 5 septembrie 2024.

„Scopul acestei convenții este să se asigure că activitatea AI este în concordanță cu drepturile omului, democrația și statul de drept, și în același timp, duce către progres tehnologic și inovație.

În acest moment, Convenția cadru este semnată de 17 state și entități, printre care Uniunea Europeană.

Este interesant că regăsim printre semnatari state care nu sunt membre ale Consiliului Europei, ca și Statele Unite ale Americii, Canada, Uruguay, Japonia și Israel.

Deocamdată, Convenția cadru nu este ratificată, așadar încă nu a intrat în vigoare.

În ceea ce privește România, AI Act al Uniunii Europene este aplicabil direct, fără măsuri de transpunere suplimentare și afectează furnizorii și utilizatorii comerciali sau instituționali ai sistemelor de inteligență artificială utilizate în UE, indiferent de locul în care acestea funcționează sau sunt dezvoltate”, a mai precizat Cristian Jura.

Ce se întâmplă în România?

Cristian Jura a mai declarat – în exclusivitate pentru Gândul – că, deocamdată, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nu s-a confruntat cu situații legate de discriminare prin Inteligența Artificială, dar pericolul există.

„Până în prezent nu ne-am confruntat cu astfel de cauze, dar este posibil ca pe măsură ce companiile și instituțiile publice să integreze AI în activitatea lor curentă să apară cazuri.

Din informațiile pe care le am, deocamdată nu există o activitate de integrarea masivă a AI în activitățile curente, cu excepția folosirii Chat GPT și a unor programe în zona de resurse umane, dar asta nu înseamnă că AI a fost integrat structural.

Trebuie să fim conștienți că statul român îți exercită suveranitatea asupra spațiului terestru, aerian, maritim, dar statul trebuie să își exercite suveranitatea și asupra spațiului său digital, într-un context global în care reglementările legale țin cu greu pasul cu dezvoltarea tehnologică”, a încheiat Cristian Jura, membru CNCD.

