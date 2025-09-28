Alegeri în Republica Moldova. Nicușor Dan: „E o chestiune foarte serioasă, o zi DECISIVĂ” / „Este foarte important ca oamenii să iasă la vot”

Nicușor Dan, președintele României, a declarat – în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că această zi este una decisivă, dar cel mai important este ca oamenii să iasă la vot.

Președintele României a etichetat această zi drept una „istorică” pentru Republica Moldova.

„E o chestiune foarte serioasă. Știți că, de obicei, politicienii zic: votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar, de data asta, este chiar foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți basarabenii din România, știu unde sunt secțiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important, e o zi chiar, aș spune, istorică pentru Republica Moldova”, a spus Nicușor Dan, în cadrul unui eveniment la care a fost prezent împreună cu fiica sa, potrivit Mediafax.

„Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot”

Nicușor Dan i-a îndemnat pe toți basarabenii din România să meargă și să voteze.

„Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important ca oamenii să iasă la vot”, a mai declarat Nicușor Dan.

În Republica Moldova au loc cele mai importante alegeri parlamentare din istoria țarii.

Cetățenii moldoveni sunt așteptați la urne pentru a-și alege deputații care să-i reprezinte.

Scrutinul, care va decide structura Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XII-a , va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi în listele electorale.

Intrarea în Parlament este condiţionată de atingerea pragului electoral stabilit de legislaţie: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale şi 2% pentru candidaţii independenţi.

