Alegeri în Moldova. Diaspora, prezență RECORD la urne după numărarea a 291 dintre cele 301 secții de votare / Ce partide ocupă primele 3 poziții ale „clasamentului electoral”

Peste 270.000 de oameni au votat în afara granițelor Republicii Moldova, iar partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – proeuropean și aflat la guvernare – a câștigat detașat scrutinul. S-a înregistrat, astfel, un record istoric al prezenței la urne pentru un scrutin parlamentar desfășurat în Republica Moldova.

După numărarea a 291 dintre cele 301 secții de votare din diaspora, PAS a întrunit 78,35% din voturile moldovenilor, urmat de Partidul Nostru, al omului de afaceri Renato Usatîi, cu 5,58%.

Pe locul 3 se situează partidul politic „Democraţia Acasă” (PPDA), ce se declară pro-unionist şi care este susţinut de AUR România, cu 5,19 procente, iar pe 4 Blocul Patriotic al fostului președinte pro-rus, Igor Dodon, cu 5,10%, notează G4Media.

Țările unde s-a înregistrat cea mai mare prezen ță la urne

Potrivit rezultatelor parțiale ale votului din diaspora moldoveană, doar aceste formațiuni și alianțe ar fi trecut pragul electoral pentru alegerile parlamentare.

Conform zdg.md, prin comparație, la alegerile parlamentare din anul 2021 – la secțiile deschise în străinătate – au participat, în total, 212 434 de alegători, în timp ce la alegerile legislative din anul 2019 au participat 76 583 de cetățeni.

Italia, Germania, România, Franța și Marea Britanie sunt țările în care s-a înregistrat cea mai mare prezență la urne la alegerile parlamentare din Republica Moldova, care au avut loc duminică, 28 septembrie 2025.

