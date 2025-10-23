Prima pagină » Actualitate » Ai voie să vinzi uscătoria blocului? Ce condiții trebuie respectate, de fapt

Ai voie să vinzi uscătoria blocului? Ce condiții trebuie respectate, de fapt

23 oct. 2025, 22:38, Actualitate
Ai voie să vinzi uscătoria blocului? Ce condiții trebuie respectate, de fapt
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În contextul locuirii în condominii, relația dintre proprietar și spațiile comune devine adesea sursă de confuzie. În mod particular, spații precum uscătoria blocului ridică întrebări în ce privește dreptul de vânzare sau de închiriere. Iată, așadar, ce prevede legislația românească și ce consecințe sunt dacă nu se respectă legea.

Dreptul de proprietate individuală şi spaţiile comune

Primul şi cel mai important drept este dreptul de proprietate. Acesta îi conferă deținătorului libertatea de a folosi, închiria, vinde sau ipoteca locuința. Proprietarul poate decide cum utilizează spațiul, însă în limitele legii și fără a afecta alte persoane.”

Principiul acesta reflectă atribuțiile clasice ale dreptului de proprietate, prezentate de avocatul Adrian Cuculis.

În teorie, ai trei atribute ale dreptului de proprietate: usus (folosința), fructus (dreptul de a obţine venituri) şi abusus (dreptul de dispoziţie adică o vinzi). Nimeni nu poate interveni asupra acestor drepturi”, a spus specialistul, la Vorbește Lumea.

Aceste drepturi se aplică asupra spațiului individual (apartament, spațiu cu altă destinație) însă nu în mod necondiționat asupra părții comune a clădirii. Spații ca scara, acoperișul, uscătoria sau subsolul se consider părți comune, reglementate de Legea nr. 196/2018 şi de dispoziţiile din Noul Cod Civil.

Conform articolului 649 din Noul Cod Civil, „Sunt considerate părţi comunecoşurile de fum şi de aerisire, precum şi spaţiile pentru spălătorii şi uscătorii

Acest regulament stabilește că spațiile care nu pot fi folosite decât în comunfac obiectul unor drepturi de coproprietate forțată. Prin urmare, uscătoria blocului aparține de regulă proprietății comune indivize a tuturor coproprietarilor și nu se poate valorifica individual decât în condiții speciale, scrie Playtech.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Dacă se dorește vânzarea uscătoriei, este nevoie să se știe următoarele:

Modificarea destinației părţii comune. Potrivit art. 36 din Legea 196/2018 (Schimbarea destinației proprietății comune”) este permisă numai cu îndeplinirea cumulativă a condiţiilor:

  • nu fie lezate drepturile celorlalţi coproprietari;
  • nu se împiedice folosirea în condiţii normale a condominiului;
  • existe acordul scris al tuturor proprietarilor;
  • după obținerea prealabilă a acordurilor, avizelor, autorizaţiilor necesare.

Prin urmare, dacă uscătoria se dorește a fi vândută ca așa-zis spațiu privat, schimbarea destinației – de la spațiu comun la spațiu privat individual, trebuie să se respecte aceste condiții.

Conform articolului 43-44 din Legea 196/2018: încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din condominiu „se poate hotărî motivat cu acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu”. În situația acestei înstrăinări, înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza numai cu acordul tuturor proprietarilor din condominiu”.

Ca urmare, vânzarea uscătoriei presupune consimţământul unanim al proprietarilor blocului.

Ce trebuie să verifice un proprietar care vrea iniţieze vânzarea:

  • proprietarul trebuie să se asigure că există înregistrare corectă la cartea funciară pentru spaţiul comun.
  • să se convoace adunarea generală a Asociației deProprietari şi se obţină acordul scris al tuturor proprietarilor.
  • să se determine destinatia uscătoriei poate fi schimbată (art. 38-40 Legea 196/2018) şi se obţină autorizaţiile necesare şi notificările către autorităţi locale.
  • să se întocmească documentaţia cadastrală şi se înscrie în cartea funciară în ce privește modificarea.

Autorul recomandă:

Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din Rahova. Ce se întâmplă cu cei păgubiți

Imagini dureroase după TRAGEDIA din Rahova. Oameni aruncați dintr-un bloc în altul

Citește și

DRAMĂ Ce este asomatorul, dispozitivul găsit lângă trupurile tinerilor din Bacău, morți în mașină. Bianka și Toni urmau să plece la muncă în Olanda
23:18
Ce este asomatorul, dispozitivul găsit lângă trupurile tinerilor din Bacău, morți în mașină. Bianka și Toni urmau să plece la muncă în Olanda
VIDEO Premierul Ilie Bolojan a declarat că Ciprian Ciucu va fi CANDIDATUL PNL pentru Primăria Capitalei
22:42
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Ciprian Ciucu va fi CANDIDATUL PNL pentru Primăria Capitalei
VIDEO După EXPLOZIA puternică din Rahova, Ilie Bolojan le cere românilor să-și asigure locuințele: „Nu putem aștepta ca statul să facă totul”
22:39
După EXPLOZIA puternică din Rahova, Ilie Bolojan le cere românilor să-și asigure locuințele: „Nu putem aștepta ca statul să facă totul”
BREAKING NEWS Gândul a avut dreptate! Publicăm în exclusivitate DOCUMENTUL care atestă că Bolojan a stat ABUZIV în imobilul din strada Gogol. RA-APPS l-a informat pe Bolojan că nu are dreptul să stea acolo, dar NU a ținut cont
22:23
Gândul a avut dreptate! Publicăm în exclusivitate DOCUMENTUL care atestă că Bolojan a stat ABUZIV în imobilul din strada Gogol. RA-APPS l-a informat pe Bolojan că nu are dreptul să stea acolo, dar NU a ținut cont
VIDEO Bolojan anunță RELUAREA reformei pensiilor speciale: „Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată procedura”
21:58
Bolojan anunță RELUAREA reformei pensiilor speciale: „Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată procedura”
ULTIMA ORĂ Intervenţie în forță a pompierilor după ce s-a semnalat miros de gaz, la Mioveni, Argeș. Au fost evacuate peste 200 de persoane
21:52
Intervenţie în forță a pompierilor după ce s-a semnalat miros de gaz, la Mioveni, Argeș. Au fost evacuate peste 200 de persoane
Mediafax
Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor
Digi24
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
Cancan.ro
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Cine este amanta propagandistului preferat al lui Putin. Câștigurile obținute din relația cu Vladimir Soloviov
Mediafax
Explozia din Rahova a distrus și mașini parcate lângă bloc, nu numai vieți și locuințe. Câte dosare de pagubă au deschis asigurătorii în zonă
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Care ar fi, de fapt, adevărul din spatele morții lui Tony și a Biankăi: „A fost ceva premeditat” Noi detalii ies la iveală
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Capital.ro
Amenzi de 4.000 de lei. Este strict interzis pentru românii care nu sunt racordați la canalizare
Evz.ro
Diva are prețul ei. Bianca Drăgușanu nu se dă jos din pat fără 3.000 de euro
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Respirație ușoară: soluții moderne pentru sănătatea celor mici (P)