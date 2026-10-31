Dubai pregătește un mega-proiect de 5,13 miliarde de euro: o replică uriașă a Lunii, cu un hotel de 4.000 de camere și o capacitate de 2,5 milioane de turiști pe an

O stațiune din Dubai încearcă să facă posibil turismul spațial fără ca oamenii să fie nevoiți să urce vreodată într-o navă spațială, prin construirea unei replici uriașe a Lunii în vârful unui zgârie-nori.

Antreprenorul canadian Michael Henderson își imaginează construirea unei replici a Lunii, cu o înălțime de 274 de metri, amplasată deasupra unei clădiri de 30 de metri din Dubai, oraș care găzduiește deja cea mai înaltă clădire din lume și alte minuni arhitecturale, relatează Metro.

Proiectul lui Henderson, denumit MOON, poate părea desprins dintr-o altă lume, dar s-ar putea integra cu ușurință în acest oraș-stat futurist.

Mega-stațiunea în formă de Lună este estimată să coste aproximativ 4,28 miliarde de lire sterline și își propune să atragă nu mai puțin de 2,5 milioane de oaspeți pe an, urmând să includă un club de noapte și un centru de wellness.

Dimensiunile sale impresionante – circumferința sferei fiind planificată la 622 de metri – înseamnă că ar putea genera venituri de peste 1,5 miliarde de lire sterline într-un singur an.

Și chiar dacă un precedent ciclu de expansiune și declin economic din orașul arab a dus la prăbușirea multor proiecte grandioase, Henderson și alții susțin că viziunea sa, finanțată de Moon World Resorts Inc., companie la care este cofondator, s-ar putea să nu fie chiar atât de nerealistă.

„Avem cel mai mare «brand» din lume”, a declarat Henderson, susținând că însăși Luna este brandul său. „Opt miliarde de oameni cunosc brandul nostru, iar noi nici măcar nu am început încă.”

Hotel de 4.000 de camere, arenă de 10.000 de locuri și o „colonie lunară” pentru turiști

Proiectul propus de Henderson include o stațiune turistică în interiorul structurii sferice, dotată cu un hotel cu 4.000 de camere, o arenă capabilă să găzduiască 10.000 de persoane și o „colonie lunară” care le-ar oferi oaspeților senzația că pășesc cu adevărat pe Lună.

MOON ar urma să fie amplasată pe o clădire circulară, asemănătoare unui piedestal, situată dedesubt, și ar străluci pe timpul nopții. Henderson a discutat despre proiect la Arabian Travel Market, eveniment desfășurat la începutul lunii mai în Dubai.

Într-o declarație anterioară, Henderson și cofondatoarea Sandra G. Matthews au afirmat că Moon Dubai va „avea un impact semnificativ asupra tuturor aspectelor economiei Emiratelor Arabe Unite, inclusiv asupra turismului”.

Printre domeniile vizate se numără, de asemenea, „transporturile, sectorul imobiliar comercial și rezidențial, infrastructura, serviciile financiare, aviația și spațiul, energia, industria MICE, agricultura, tehnologia și, bineînțeles, educația”.

La fel ca alte construcții spectaculoase și cunoscute la nivel internațional, MOON s-ar putea integra bine în „formula de legitimare a elitei conducătoare din Dubai”, a declarat Christopher Davidson, expert în Orientul Mijlociu și autorul recentei cărți „From Sheikhs to Sultanism”.

O construcție sferică de 274 de metri, iluminată pentru a reproduce fazele Lunii

Dubai găzduiește, de asemenea, centrul spațial al Emiratelor Arabe Unite, care a trimis o sondă pe Marte și a încercat, fără succes, să trimită un rover pe Lună.

„Aceștia pot fi considerați o elită nedemocratică, dar, cu toate acestea, cred cu tărie în știință și progres – iar acest lucru este, în cele din urmă, foarte important pentru legitimarea lor. Un megaproiect precum acesta pare să îndeplinească toate aceste criterii”, a declarat Davidson.

Planul lui Henderson ar merge mai departe decât alte proiecte în formă de glob, precum MSG Sphere, o cupolă în valoare de 2,3 miliarde de dolari, acoperită cu ecrane LED, care urmează să fie inaugurată în Las Vegas mai târziu în acest an.

Structura sa ar avea o formă complet sferică și ar putea fi iluminată alternativ pentru a reproduce aspectul Lunii pline, al jumătății de Lună sau al semilunii.

Luminozitatea acesteia s-ar putea să nu fie pe placul potențialilor vecini – planurile de construire a unei alte MSG Sphere în Londra au fost oprite după ce locuitorii au protestat față de poluarea luminoasă semnificativă și disconfortul pe care le-ar provoca structura.