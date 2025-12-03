Prima pagină » Actualitate » Ajutor de urgență pentru locuitorii din Prahova și Dâmbovița. Un nou transport de apă potabilă din rezervele de stat

Ajutor de urgență pentru locuitorii din Prahova și Dâmbovița. Un nou transport de apă potabilă din rezervele de stat

Ruxandra Radulescu
03 dec. 2025, 10:53, Actualitate
Ajutor de urgență pentru locuitorii din Prahova și Dâmbovița. Un nou transport de apă potabilă din rezervele de stat
Galerie Foto 8

Noi cantități de apă potabilă sunt scoase din rezervele de stat, ca ajutor umanitar gratuit. Măsura este destinată localităților din Prahova și Dâmbovița afectate de lipsa apei din cauza problemelor de la acumularea Paltinu.

Decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) vizează „asigurarea condițiilor minime de trai ale populației” din unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile afectate.

Hotărârea a fost emisă în contextul situației generate de lucrările hidrotehnice programate la barajul Paltinu.

Acestea au dus la „scăderea nivelului apei din acumularea Paltinu,” fenomen coroborat cu fenomenele hidrologice ce au determinat „creșterea turbidității și a volumului de aluviuni,” elemente ce au afectat calitatea apei brute.

Drept consecință, a fost necesară „întreruperea alimentării cu apă potabilă în 12 localități din județul Prahova și o localitate din județul Dâmbovița, afectând condițiile de trai ale populației”.

Transportul apei va fi realizat de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Distribuirea către populație va fi efectuată de autoritățile publice locale, cu sprijinul structurilor pentru situații de urgență din cele două județe.

Măsurile urmăresc „asigurarea continuității sprijinului pentru populația afectată și gestionarea eficientă a situației create până la restabilirea, în condiții de siguranță, a alimentării cu apă potabilă”.

Acest ajutor completează eforturile anterioare, reamintind că, „începând cu data de 30 noiembrie 2025,” a început deja distribuirea primelor cantități de apă potabilă către localitățile afectate.

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) estimează că furnizarea apei către populație poate fi reluată în cel mult o săptămână. ANAR atrage atenția că intervențiile necesare la barajul Paltinu nu pot fi realizate din cauza nivelului ridicat al apei, care împiedică accesul scafandrilor. În lipsa intervențiilor urgente, problemele de alimentare cu apă brută ar putea continua în următoarele șase luni.

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Celulă de urgență la Ministerul Sănătății pentru spitalele afectate de criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Risc epidemiologic”
11:21
Celulă de urgență la Ministerul Sănătății pentru spitalele afectate de criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Risc epidemiologic”
Ce salarii câştigă românii din Diaspora. Leafa poate ajunge şi la câteva mii bune de euro pentru lucrătorii din aceste domenii
11:07
Ce salarii câştigă românii din Diaspora. Leafa poate ajunge şi la câteva mii bune de euro pentru lucrătorii din aceste domenii
FLASH NEWS Ministerul Energiei anunță când va fi repornită centrala OMV Petrom de la Brazi. Ce s-a decis în ședința de urgență
11:07
Ministerul Energiei anunță când va fi repornită centrala OMV Petrom de la Brazi. Ce s-a decis în ședința de urgență
UTILE Cât trebuie să contribui lunar la Pilonul III ca să obții o pensie cu 500, 1.000 sau 2.000 lei mai mare. Simulări reale pe 20–30 de ani
10:25
Cât trebuie să contribui lunar la Pilonul III ca să obții o pensie cu 500, 1.000 sau 2.000 lei mai mare. Simulări reale pe 20–30 de ani
SPORT Ilie Năstase, la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli. Ce mesaj a transmis Ion Țiriac
10:09
Ilie Năstase, la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli. Ce mesaj a transmis Ion Țiriac
EXCLUSIV Angajaţii de la Guvern îi cer lui Bolojan să înceteze „practica toxică”. În caz contrar, ameninţă chiar cu boicotarea şedinţelor de Guvern
09:56
Angajaţii de la Guvern îi cer lui Bolojan să înceteze „practica toxică”. În caz contrar, ameninţă chiar cu boicotarea şedinţelor de Guvern
Mediafax
Accident aviatic cu 241 de morți! Descoperire de ultimă oră: Ce s-a găsit în corpul celor 53 de victime din Marea Britanie
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Putin a făcut anunțul amenințător: Rusia este pregătită!
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce lifturile au oglinzi?
EXTERNE Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este vizată într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene
11:22
Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este vizată într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene
ULTIMA ORĂ Eugen Teodorovici a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține ”cu tot sufletul” pe Daniel Băluță
11:13
Eugen Teodorovici a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține ”cu tot sufletul” pe Daniel Băluță
SPORT Ioan Andone vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la ora 17:30 în direct pe canalul de YouTube – ProSport
11:05
Ioan Andone vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la ora 17:30 în direct pe canalul de YouTube – ProSport
Descinderi DIICOT în trei județe și două penitenciare. O avocată, implicată într-o rețea de trafic internațional de droguri
11:05
Descinderi DIICOT în trei județe și două penitenciare. O avocată, implicată într-o rețea de trafic internațional de droguri
Gândul de Vreme Aria ploilor se restrânge, vreme „în oglindă” în România. ANM, pentru Gândul: „Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților”
10:49
Aria ploilor se restrânge, vreme „în oglindă” în România. ANM, pentru Gândul: „Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților”
FLASH NEWS Frații Micula au apelat la o firmă de lobby de la Washington, în procesul cu statul român. Afaceriștii ar vrea să contacteze Congresul SUA
10:46
Frații Micula au apelat la o firmă de lobby de la Washington, în procesul cu statul român. Afaceriștii ar vrea să contacteze Congresul SUA

Cele mai noi