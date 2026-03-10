Prima pagină » Actualitate » Opțiunea care îți permite să îți ștergi numele sau telefonul de pe Google

Opțiunea care îți permite să îți ștergi numele sau telefonul de pe Google

10 mart. 2026
Sursa FOTO: Profimedia

Foarte puțini oameni știu că Google dispune de un instrument gratuit care te anunță când informațiile tale personale, cum ar fi numele, adresa, mail-ul sau numărul de telefon apar în rezultatele căutărilor. Acesta îți permite să le elimini cu un singur click.

Instrumentul pus la dispoziție de Google se numește „Rezultate despre tine”, deși este disponibilă de câțiva ani, ea în continuare este rar folosită. În era brokerilor de date, care colectează și vând astfel de date, riscul ca acestea să ajungă la companii de telemarketing sau la persoane cu intenții rău-voitoare este real, relatează Ziarul Românesc.

Sistemul funcționează simplu: introduci datele tale, Google le caută pe internet și te notifică dacă apar. Poți șterge imediat linkurile din motorul de căutare. „Am descoperit că numărul meu de telefon apăruse pe mai multe site-uri și, cu un simplu clic, am eliminat linkul din Google. Diferența este uriașă”, spune o româncă din Berlin. Chiar dacă datele rămân pe site-urile originale, dispariția lor din căutările Google reduce vizibilitatea digitală și protejează utilizatorul de spam, fraude sau furt de identitate. Pentru românii din Germania, această funcție este mai mult decât practică: oferă un control real asupra informațiilor personale în mediul online.

Ce nu face funcția Google

Instrumentul oferit de Google nu elimină informațiile de pe site-urile unde au fost publicate inițial și nici nu poate șterge date apărute în urma unor atacuri cibernetice sau pe pagini oficiale ori în presă. În schimb, el poate elimina linkurile din rezultatele de căutare, ceea ce face ca acele informații să devină, în practică, aproape imposibil de găsit pentru majoritatea utilizatorilor.

Activarea este simplă: intri în centrul „Rezultate despre tine”, completezi un formular scurt cu datele pe care vrei să le monitorizezi, iar apoi, pentru fiecare rezultat identificat, folosești opțiunea „Șterge rezultatul” aflată lângă link. Este un pas mic, dar important, pe care mulți îl trec cu vederea.

De la lansarea funcției, în 2022, peste 10 milioane de persoane au folosit-o. Deși pare un număr mare, el reprezintă doar o fracțiune foarte mică din cele aproximativ 1,8 miliarde de conturi Google active.

