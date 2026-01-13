Prima pagină » Actualitate » A fost descoperit râul care curge pe Pământ încă dinaintea dinozaurilor. Unde se află

13 ian. 2026, 12:13, Actualitate
A fost descoperit râul care curge pe Pământ încă dinaintea dinozaurilor / Sursa FOTO: Envato

Un râu ar putea fi cea mai veche sursă de apă curgătoare de pe Pământ. Cercetătorii susțin că izvorăște neîntrerupt de sute de milioane de ani, încă dinaintea dinozaurilor, în ciuda marilor schimbări geologice ale planetei.

Aflat în centrul Australiei, râul Finke este considerat de cercetători cel mai vechi râu care curge continuu pe Pământ, potrivit DailyGalaxy.

Râul Finke, cel mai vechi de pe Pământ

Oamenii de știință estimează că are între 300 și 400 de milioane de ani, ceea ce înseamnă că a început să curgă cu mult înainte de apariția dinozaurilor.

Cunoscut sub numele de Larapinta în limba indigenă arrernte, râul Finke străbate MacDonnell Ranges, un peisaj accidentat format în timpul orogenezei Alice Springs (proces tectonic de formare a lanțurilor muntoase).

Ceea ce îl face remarcabil este traseul său transversal, care taie direct formațiuni de rocă dură, în loc să le ocolească.

Acest tipar neobișnuit sugerează că râul exista înainte ca munții să se ridice și și-a menținut cursul pe măsură ce relieful s-a înălțat lent.

Geomorfologul Victor Baker explică fenomenul prin conceptul de „antecedență”, când râul erodează în jos în timp ce terenul se ridică.

Stabilitatea geologică a Australiei a jucat un rol esențial în conservarea traseului antic al râului. Spre deosebire de continentele marcate de cutremure frecvente sau de glaciațiuni, Placa Australiană a rămas relativ neschimbată timp de sute de milioane de ani.

Geologul Ellen Wohl subliniază că multe râuri străvechi au dispărut din cauza activității vulcanice, glaciațiunilor sau schimbărilor topografice majore. Absența unor astfel de evenimente a permis râului Finke să evite îngroparea, devierea sau eroziunea masivă.

Cum au calculat vârsta râului

Pentru a susține vârsta estimată a râului, cercetătorii au folosit datarea cu izotopi radioactivi și analize de eroziune. De-a lungul unor perioade uriașe de timp, apa lasă semnături chimice în rocile expuse, înregistrând interacțiunea lor cu aerul și eroziunea.

Studii citate de Live Science indică faptul că terenul din jur s-a format în aceeași perioadă tectonică, acum 300-400 de milioane de ani.

Această concordanță întărește ipoteza că râul Finke este cel mai vechi sistem fluvial supraviețuitor care își urmează încă traseul original.

