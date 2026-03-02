În data de miercuri, 04 martie 2026, în intervalul orar 10:00 – 11:00, vor suna alarmele în toată țara. Autoritățile desfășoară, la nivel național, exercițiul de alarmare publică „Miercurea Alarmelor”, pentru verificarea funcționării sistemelor de înștiințare, avertizare și alarmare a populației, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

În intervalul orar 10:00 – 11:00, sirenele de alarmare publică vor fi acționate pentru câteva minute, în mod controlat, în localitățile din județul Dâmbovița, cu scopul testării echipamentelor și al creșterii gradului de familiarizare a populației cu semnalele de alarmare.

„Prin acționarea mijloacelor tehnice de alarmare există posibilitatea de a crea disconfort în spațiul public, motiv pentru care recomandăm cetățenilor să rămână calmi și să urmărească informările transmise de către autorități. Cetățenii nu trebuie să se îngrijoreze, acesta fiind doar un exercițiu”, transmite IGSU.

Potrivit sursei citate, semnalele de alarmare utilizate în situații de protecție civilă sunt:

Alarmă aeriană

Alarmă la dezastre

Prealarmă aeriană

Încetarea alarme

Săptămâna Protecţiei Civile 26 februarie – 4 martie 2026

În perioada 26 februarie – 4 martie, la nivel național se organizează Săptămâna Protecției Civile, eveniment dedicat informării, educării și pregătirii populației în domeniul situațiilor de urgență. Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov organizează o serie de activități destinate publicului larg, care au drept scop dezvoltarea unui comportament preventiv și creșterea rezilienței populației.