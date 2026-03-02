Prima pagină » Actualitate » Alarmele vor suna în toată România. Anunțul făcut de autorități. Sirenele vor fi puse în funcțiune miercuri, timp de o oră

Alarmele vor suna în toată România. Anunțul făcut de autorități. Sirenele vor fi puse în funcțiune miercuri, timp de o oră

02 mart. 2026, 16:53, Actualitate
Alarmele vor suna în toată România. Anunțul făcut de autorități. Sirenele vor fi puse în funcțiune miercuri, timp de o oră

În data de miercuri, 04 martie 2026, în intervalul orar 10:00 – 11:00, vor suna alarmele în toată țara.  Autoritățile desfășoară, la nivel național, exercițiul de alarmare publică „Miercurea Alarmelor”, pentru verificarea funcționării sistemelor de înștiințare, avertizare și alarmare a populației, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

În intervalul orar 10:00 – 11:00, sirenele de alarmare publică vor fi acționate pentru câteva minute, în mod controlat, în localitățile din județul Dâmbovița, cu scopul testării echipamentelor și al creșterii gradului de familiarizare a populației cu semnalele de alarmare.

„Prin acționarea mijloacelor tehnice de alarmare există posibilitatea de a crea disconfort în spațiul public, motiv pentru care recomandăm cetățenilor să rămână calmi și să urmărească informările transmise de către autorități. Cetățenii nu trebuie să se îngrijoreze, acesta fiind doar un exercițiu”, transmite IGSU.

Potrivit sursei citate, semnalele de alarmare utilizate în situații de protecție civilă sunt:

  • Alarmă aeriană
  • Alarmă la dezastre
  • Prealarmă aeriană
  • Încetarea alarme

Săptămâna Protecţiei Civile 26 februarie – 4 martie 2026

În perioada 26 februarie – 4 martie, la nivel național se organizează Săptămâna Protecției Civile, eveniment dedicat informării, educării și pregătirii populației în domeniul situațiilor de urgență. Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov organizează o serie de activități destinate publicului larg, care au drept scop dezvoltarea unui comportament preventiv și creșterea rezilienței populației.

Recomandarea video

Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Cum se formează deșerturile lângă oceane?

Cele mai noi

Trimite acest link pe