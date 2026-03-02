Prima pagină » Actualitate » Cum să gătești mazărea congelată pentru a avea un gust perfect. Durează 10 minute

02 mart. 2026, 16:59, Actualitate
Uneori, mazărea congelată ar putea să aibă un gust destul de fad, mai ales dacă alimentul este gătit greșit ori nu sunt adăugate ingredientele potrivite. Iată mai jos, în articol, o tehnică pe care ai putea să o utilizezi, care durează 10 minute, pentru a avea un preparat gustos.

Poate fi utilizată o tehnică ce durează doar 10 minute, pentru a avea un preparat perfect din mazăre congelată. Mazărea reprezintă un aliment des consumat de cetățenii români, fiind potrivit și pentru perioadele de post. De altfel, alimentul este integrat și în diverse diete.

Mazărea congelată se poate afla printre preferințele multor consumatori, fiind mai ușor de utilizat în diverse mâncăruri sau când se dorește pregătirea unei mese rapide. Totuși, dacă mazărea nu este gătită corect, gustul ar putea fi fad. Unele persoane aleg să o fiarbă, apoi să o gătească după bunul plac. Însă, fierberea ei poate să îi înlăture „zaharurile naturale și va face să aibă un gust foarte plictisitor”.

Cum să gătești mazărea congelată ca să fie gustoasă

Emily Dixon, bucătăreasă și fondatoarea „One Lovely Life”, îndeamnă pe oricine cumpără mazăre congelată să o soteze cu puțin unt, pentru ca textura să fie îmbunătățită. Nu recomandă ca mazărea să fie fiartă. Prin fierbere se pot pierde vitaminele, arată Express.co.uk.

„Cel mai bun mod de a găti mazărea congelată nu este prin fierbere. Ci prin sotare! Vei sota mazărea congelată într-o tigaie cu câteva condimente simple, iar aceasta va avea atât cea mai bună textură, cât și cea mai bună aromă. Poftă bună! Este modul meu preferat de a o prepara”, a spus ea.

Gătirea ei într-o tigaie încinsă ajută la păstrarea nutrienților legumelor, oferindu-le în același timp o textură mai fermă și mai apetisantă. Este o metodă ușoară de gătit care durează mai puțin de 10 minute. Pentru ca mazărea să iasă gustoasă, poți folosi o lingură cu unt, un cățel de usturoi, sare și piper după gust. Untul trebuie să fie topit la foc mediu, apoi se adaugă mazărea, fără a fi decongelată. Mazărea se gătește 6-8 minute, amestecând ocazional. Apoi, se adaugă usturoiul, sarea și piperul și se mai amestecă timp de 30 de secunde.

