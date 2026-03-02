Prima pagină » Actualitate » Tenorul Andrea Bocelli, intrare spectaculoasă la Festivalul de la Sanremo. Celebrul artist a surprins audiența cu apariția sa

Tenorul Andrea Bocelli, intrare spectaculoasă la Festivalul de la Sanremo. Celebrul artist a surprins audiența cu apariția sa

02 mart. 2026, 16:55, Actualitate
Tenorul italian Andrea Bocelli

Tenorul italian Andrea Bocelli a fost invitatul special la finala Festivalului de la Sanremo, unde a fost premiat pentru întreaga carieră, iar artistul și-a făcut o intrare spectauloasă pe măsura evenimentului. Înainte de sosirea sa camerele s-au concentrat pe soția acestuia, Veronica Berti, foarte elegantă într-o rochie de mătase cu decorațiuni din dantelă roșie de Ermanno Scervino, apoi așteptarea a luat sfârșit…

Bocelli a sosit călare, pe Caudillo, companionul său de încredere, notează Acasă TV, care descrie scena ca fiind o imagine aproape cinematografică, care a stârnit aplauze și surprindere.

„O veche pasiune a mea, poate ar trebui să folosesc puțină înțelepciune”, a glumit el făcând aluzie la vârsta sa și la dragostea sa nesfârșită pentru călărie.

Andrea Bocelli a încântat publicul de la Ariston cu o interpretare intensă și impecabilă a piesei „Il mare calmo della sera” („Marea calmă seara”), cu care a câștigat Sanremo Giovani în 1994 și care a marcat începutul carierei sale, lansată de Pippo Baudo.

„Această melodie este plină de amintiri minunate și emoționante. Părinții mei erau acolo în acea seară și a fost ultima dată când tatăl meu a venit la teatru. Cu umerii rezemați de perete, era mereu timid, în timp ce mama mea stătea în primele rânduri și se făcea auzită”, a povestit el despre emoționantă amintire a sa.

La sfârșitul spectacolului, în mijlocul aplauzelor prelungite și al ovațiilor în picioare, Andrea Bocelli a încheiat cu o glumă: „Acum nu mai trebuie decât să câștig la categoria cântece vechi”.

La final, Andrea Bocelli a primit premiul „pentru contribuția la răspândirea muzicii italiene în întreaga lume”.

