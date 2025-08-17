Alegeri în BOLIVIA: socialiștii, la un pas să piardă puterea, după de 20 de ani de condus țara!

Cetățenii bolivieni se prezintă duminică, 17 august, la urne pentru a-și alege președintele și parlamentul, într-un scrutin considerat unul dintre cele mai imprevizibile din istoria recentă a țării.

Conform sondajelor de opinie, cei doi candidați de „dreapta”, omul de afaceri Samuel Doria Medina și fostul președinte Jorge Quiroga, se află la egalitate, însă 30% dintre alegători rămân indeciși.

Alegerile au loc pe fondul celei mai grave crize economice din ultimii 40 de ani. Bolivia se confruntă cu inflație de două cifre, lipsa de combustibil și cozi interminabile la alimente subvenționate.

Opoziția promite schimbarea direcției țării și relansarea relațiilor cu Statele Unite, suspendate din 2008, dar și deschiderea către investiții străine, inclusiv în parteneriat cu Israel, deși cele două state nu au relații diplomatice.

Partidul de guvernământ, Mișcarea către Socialism (MAS), este marcat de lupte interne. Fostul președinte Evo Morales, care a guvernat țara între 2006 și 2019, este exclus din cursă, iar actualul președinte Luis Arce s-a retras din competiție, lăsându-l în față pe ministrul Eduardo del Castillo.

De asemenea, și președintele Senatului, Andrónico Rodríguez, a intrat în cursa electorală.

În Bolivia, votul este obligatoriu, 7.9 milioane de cetățeni fiind eligibili.

Un alegător din capitala La Paz a declarat: „Există entuziasm pentru schimbare, dar nu și pentru candidați. E mereu la fel, cei de la putere trăiesc fericiți cheltuind banii statului, iar noi suferim”.

