Alegeri pentru Primăria București. Petrișor Peiu nu exclude susținerea Ancăi Alexandrescu

Alianţa pentru Unirea Românilor urmează să decidă, la începutul săptămânii viitoare, cine va fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că formațiunea așteaptă rezultatele unui sondaj intern și nu exclude susținerea Ancăi Alexandrescu.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că partidul urmează să stabilească, la începutul săptămânii viitoare, candidatul pentru Primăria Municipiului București, decizia urmând să fie luată în forurile de conducere ale formațiunii, conform statutului.

„El va fi stabilit conform statutului partidului, în forurile de conducere. În măsura în care se clarifică peisajul candidaților, vom fi și noi gata să venim să vă prezentăm punctul de vedere. Avem un sondaj în derulare, așteptăm primele date la sfârșitul acestei săptămâni și, în funcție de acestea, se va lua o decizie”, a spus Petrișor Peiu.

Întrebat dacă AUR ar putea să o susţină pe Anca Alexandrescu, senatorul Petrişor Peiu a precizat: „Sigur că e posibil. În principiu, dânsa ocupă un culoar foarte apropiat de al nostru. În principiu, susţinem ideea ca toată opoziţia să aibă un candidat unic care poată să beneficieze de cumulul voturilor. Asta nu înseamnă că putem să acceptăm orice condiţie pusă de ştiu eu ce grupare care se revendică a fi de opoziţie. Dacă dânsa anunţă ferm, gata, am intrat în campanie electorală, e un element care ne poate ajuta să ne clarificăm. La fel dacă anunţă că nu. A lăsat de înţeles. Dacă anunţă ferm, gata, de azi sunt în campanie electorală sau de azi vă anunţ că am candidat, ne ajută să luăm o decizie, sigur”.

