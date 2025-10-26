Andrei Caramitru a luat-o la țintă pe Anca Alexandrescu și o amenință cu dezvăluiri: o să spun TOT! Ce l-a scos din sărite

Andrei Caramitru, cunoscut pentru stilul său direct și comentariile tranșante despre scena politică, a revenit în forță pe rețelele de socializare. De această dată, fiul regretatului actor Ion Caramitru a luat-o în vizor pe realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Caramitru Jr. a deslușit, în propria sa viziune, culisele politice ale alegerilor din București. A vorbit despre „polii de putere” din PSD și PNL, despre posibile alianțe și despre felul în care o victorie a lui Daniel Băluță sau Ciprian Ciucu ar putea schimba echilibrul politic din România.

„Dacă câștigă Băluță – se creează un pol de putere nou în PSD în jurul lui. E posibil să devină în ceva timp noul șef al PSD (dacă câștigă) și să fie o contrapondere la baronii locali de stepă de tip Stănescu. Ar muta PSD spre urbanul mare și mai departe de suveranism de baltă.

Dacă câștigă Ciucu – îl consolidează pe Bolojan în defavoarea aripii USL din interiorul PSD. Și ar fi o punte pentru un pol de dreapta PNL/Bolojan/Ciucu – USR (Ciucu e considerat un fel de userist în interiorul PNL) – nu neapărat rău dar ar putea duce la o rupere a PSD de acest pol și la o colaborare PSD-AUR, în contrareacție.

Deci oricare din cei doi ar da mult peste cap dinamica din interiorul PSD și PNL și dinamica dintre partide”.

Andrei Caramitru: „Cheia e să nu iasă Ancutza aur planorama nebunie”

Tirul lui Caramitru Jr. s-a îndreptat, la un moment dat, spre jurnalista Realitatea TV, Anca Alexandrescu, cu o amenințare directă: „PSS: Ancuța, dacă candidează, o să mă delectez să spun pe aici tot ce știu despre dânsa. Așa personaje nu au ce căuta nicăieri decât în stabilimente de anumite tipuri, atât”.

„Cheia e să nu iasă Ancutza aur planorama nebunie, dar nu cred, aici nu suntem prostălăi în București. În rest – fiecare să voteze cu mintea lui și cu gândirea lui, e ok”.

Când „intră în scenă” Drulă

În analiza lui Caramitru Jr. „a intrat în scenă ”si Catălin Drulă, cel mai probabil candidatul USR la alegerile din 7 decembrie.

„Aici intră în scenă Drulă. Soluția politică e așa :

– lui ND îi convine pentru că nu vrea să se consolideze un pol bolojan/ciucu care poate genera un rival important la președinție în 4 ani și jumătate. Și nici nu vrea să fie haos în PSD (el se înțelege extrem de bine cu Grindeanu). Plus ca a avut conflicte ca primar non stop cu primarii de sector, inclusiv cu Baluta si cu Ciucu, ce vorbim.

– Pentru aripa USL – ar fi iarăși ok pentru ca ar putea impune ca Stelian Bujduveanu să rămână Vice primar pe teme cheie.

– problema e ca ceilalți 2 candidați sunt puternici (primari de sector cu rezultate f bune, cunoscuți în București); Drula are problema notorietății mai scăzute și lipsei de prezență pe temele locale în ultimii ani + electoral când era președintele USR, USR s-a prăbușit ca număr de voturi, deci nu știu ce tracțiune are dacă oamenii îl plac / îl votează.

Eu nu știu cu cine voi vota deocamdată (mie îmi pasă la nivel fundamental să se facă chestii în oraș să fie frumos ca stau aici, jocurile astea mă lasă rece doar le observ clinic).

Dacă vrem să vedem partea pozitivă – toți cei 3 sunt oameni cu studii pe bune și smart, care au făcut chestii, din generație mai tânără nu comunistoida. Și nu sunt ideologici, nu sunt blocați mental în obsesii absurde sau în populisme. Oricare din cei 3 dacă câștigă o să țin pumnii să aibă succes”, a mai scris Caramitru Jr.

Sursa foto: Facebook

AUTORUL RECOMANDĂ: