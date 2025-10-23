Se complică lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea TV Anca Alexandrescu tocmai și-a anunțat candidatura: “99% candidez”. Cine o va susține

Jurnalista Anca Alexandrescu intră în lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a declarat, joi, la Realitatea PLUS, că în proporție de 99% este sigură că va candida la alegerile pentru Primăria București.

Anca Alexandrescu va fi, cel mai probabil, un candidat independent susținut de AUR. Respectiv, partidul condus de George Simion nu-și va pune candidat pentru alegerile din 7 decembrie.

De menționat că jurnalista apare în mai toate sondajele cu o cotă de încredere ridicată. Potrivit sondajului CURS, publicat duminică, 19 octombrie, Anca Alexandrescu este creditată cu 10%.

„Este cert! Acum vom avea alegeri pe 7 decembrie, așa că eu mă pregătesc, îmi frec mâinile acum. 99% răspunsul este da! Evident că o să am nevoie de voi, de români, de toți oamenii care vor cu adevărat să schimbăm ceea ce se întâmplă în România.

Cineva îmi spunea că dacă sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul. Sunt pregătită și eu, și familia mea, am stomacul tare, nu mă voi opri.

Prima condiție ca să poți să spargi ceva, adică această gașcă, trebuie să participi. Eu sunt pregătită să fac acest lucru, am vorbit cu mai mulți oameni care vor să mă bag în bătălia ast”, a declarat Anca Alexandrescu.

„Nu uitați că eu sunt singur care a reușit să îl învingă pe Florian Coldea”

„Îmi aduc aminte că îmi spuneau mulți că alegerile nu mai sunt de mult timp decise de cetățeni. Să știți că în urmă cu un an și ceva erau unii care spuneau că Florian Coldea nu o să ajungă niciodată la DNA. Uite că am demonstrat că poate să ajungă la DNA și sunt convinsă că împreună, noi bucureștenii și românii, vom putea să spargem această gașcă care a pus mâna pe România și putem să începem cu Bucureștiul. Apoi, pasul următor, să luăm înapoi ceea ce au anulat ei pe 7 decembrie.

Apropo, nu știu dacă au gândit când au pus alegerile pe 7 decembrie, dar cred că Dumnezeu dă un semnal, pentru că pe 6 decembrie s-au oprit alegerile, pe 7 s-au anulat, deci este o cifră cu însemnătate maximă și sunt convinsă că forța bucureștenilor va învinge”, a adăugat jurnalista.

