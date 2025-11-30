Prima pagină » Actualitate » Alegeri pentru șefia AUR, în Alba Iulia, duminică. George Simion, unicul candidat la președinția partidului

30 nov. 2025, 10:12, Actualitate
sursa foto: Mediafaxfoto/Andreea Alexandru

Duminică au loc alegeri pentru șefia AUR, la Alba Iulia. George Simion este unicul candidat la președinția partidului.

La data de 30 septembrie, Biroul Naţional de Conducere al AUR a hotărât convocarea Congresului la Alba Iulia deoarece acolo estelocul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unităţii românilor„.

Astfel, în urma procesului intern de vot desfăşurat în perioada 24 – 27 noiembrie, Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, prin intermediul platformei electronice a partidului.

Tot în aceeaşi perioadă au fost aleşi şi vicepreşedinţii partidului: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Guşă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Şerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu şi Nicolae Vlahu.

De asemenea, ca să se înscrie în competiţia internă, fiecare dintre candidaţii la o funcţie de conducere (preşedinte al partidului şi pentru celelalte organe de conducere) are cel puţin 100 de susţinători, la care se mai adaugă alţi 20 de parlamentari sau europarlamentari, spune regulamentul AUR.

Reacție tranșantă a lui George Simion după demisia lui Moșteanu. Ce spune liderul AUR despre situația Guvernului Ilie Bolojan

