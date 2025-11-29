Prima pagină » Actualitate » Reprezentanții AUR au ajuns deja la Alba Iulia, iar liderul George Simion a anunțat programul pentru zilele următoare, inclusiv congresul extraordinar

29 nov. 2025, 21:17, Actualitate
George Simion, liderul AUR / FOTO - Captură video: Facebook

Lider AUR, George Simion, a anunțat sâmbătă seară, printr-un mesaj video postat pe Facebook, că a ajuns la Alba Iulia, pentru a participa la manifestațiile dedicate Zilei Naționale de 1 Decembrie, dar și pentru Congresul partidului, stabilit pentru duminică, 30 noiembrie, de la ora 16.00. Tot duminică, de la ora 12.00, va depune coroane la Monumentul Unirii.

„(…) Au fost instigatori care inclusiv ne-au amenințat și care au încercat să zădărnicească Ziua Unirii si să ne amenințe. Nu îi vom lasă și pronim marșul unirii… Venim exact aici în fața Catedralei ca toți suveraniștii să fim împreună. Sistemul – și cei care au încercat să nu dea autorizații și să ne strice această zi frumoasă – nu va izbândi”, a comentat Simion.

De asemenea, el și-a chemat susținătorii în fața Monumentului Unirii pentru a participa la un marș, subliniind că ulterior membrii AUR se vor aduna pentru Congres (la Pavilion Mercur). Simion s-a plâns că din păcate sala are doar 1000 de locuri.

„AUR își desfășoară congresul ordinar, odată la 4 ani, daca voi avea încrederea colegilor voi fi ales președinte”, a mai spus George Simion, care este singurul candidat pentru șefia partidului.

Cele mai noi